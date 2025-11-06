Zelenski cere sprijin internațional sporit pentru protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a subliniat joi, la București, importanța colaborării strânse dintre NATO și sectorul industrial, afirmând că „nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”.

Înaltul oficial aliat a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare, găzduit în premieră de România.

Rutte le-a mulțumit autorităților române pentru găzduirea forumului și a salutat „publicul impresionant”, afirmând că este „unul dintre cele mai mari evenimente dedicate relației dintre NATO și industrie” din istoria Alianței.

Secretarul general a reamintit că, la summitul NATO de la Haga, liderii Alianței au decis creșterea investițiilor în apărare la 5% din PIB până în 2035. „5% – și știm cu toții că este vorba de sume serioase, de cheltuieli serioase – dar este ceea ce avem nevoie pentru a rămâne în siguranță”, a declarat Rutte.

În discursul său, liderul NATO a evidențiat rolul României, care intenționează să majoreze bugetul apărării la 3,5% din PIB până în 2030, și a precizat că banii nu sunt suficienți: „Avem nevoie de capabilități, echipamente, putere de foc și, desigur, de cea mai avansată tehnologie.”

Referindu-se la contextul de securitate, Rutte a subliniat că „războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu al amenințărilor actuale”, dar a avertizat că „pericolul reprezentat de Rusia nu se va încheia odată cu acest război”.

Citiți și Nicușor Dan și Mark Rutte au deschis Forumul NATO pentru industria de apărare: Reînarmarea nu este o alegere a NATO sau a României, ci o necesitate. România este mai apărată ca oricând

El a amintit că Moscova colaborează strâns cu China, Coreea de Nord și Iran, motiv pentru care NATO trebuie „să nu fie naivă” și „să fie pregătită”.

„Președintele Roosevelt a spus, în mod faimos, că dușmanii puternici trebuie învinși și depășiți în producție. Același lucru se poate spune și astăzi. Noi îi spunem pace prin forță”, a spus Rutte.

Înaltul oficial aliat a subliniat trei direcții esențiale pentru consolidarea capacității de apărare a Alianței: „cantitate, creativitate și cooperare”. El a arătat că NATO a început deja să inverseze balanța în domeniul producției de muniție.

„Până de curând, Rusia producea mai multă muniție decât toate statele aliate NATO la un loc. Dar nu mai este cazul”, a spus acesta.

În privința inovării, Rutte a invitat companiile să folosească NATO drept „teren de testare” pentru ideile lor, menționând inițiativele DIANA și Fondul de Inovare NATO, „primul fond de capital de risc multisuveran din lume”.

Cea de-a treia direcție, cooperarea, rămâne esențială, a spus Rutte.

„Reunirea ideilor, resurselor și industriei din 32 de țări din Europa și America de Nord este o forță extraordinară”, a insistat el.

El a subliniat importanța colaborării și cu parteneri precum Uniunea Europeană, Ucraina și statele din Indo-Pacific.

În final, secretarul general a făcut apel la mediul de afaceri să „nu lase frica de o posibilă supracapacitate viitoare să împiedice satisfacerea nevoilor reale de azi”, asigurându-i că „ceea ce produceți va fi cumpărat”.

„Când industria crește producția, rezultatul nu este doar mai multă securitate, ci și mai multă creștere economică și mai multe locuri de muncă. Dividendele apărării sunt reale, iar misiunea noastră nu ar putea fi mai nobilă”, a concluzionat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.

Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului NATO pentru Industrie este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Sustenabilitate”.

Forumul se bazează pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la summitul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la definirea modului în care sunt investite aceste fonduri pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare.