Zelenski condiționează oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești de livrarea rapidă a unor rachete Patriot de către SUA: Vom plăti pentru ele

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, așa cum solicită președintele american Donald Trump, dacă Statele Unite îi furnizează rapid rachete Patriot pentru protejarea infrastructurii energetice, relatează RFERL.

Propunerea vine după ce liderul de la Kiev le-a cerut aliaților să transfere interceptoare din stocurile existente pentru această iarnă, urmând ca arsenalele lor să fie refăcute ulterior prin producția deja contractată în SUA.

Într-un interviu acordat Fox News la 1 noiembrie, Zelenski a afirmat că a discutat în mai multe rânduri cu Trump și cu reprezentanții administrației americane despre atacurile asupra instalațiilor energetice.

„Am spus că nu putem să nu răspundem după ce Rusia ne atacă infrastructura energetică, după ce Rusia ne ucide oamenii, ne atacă infrastructura de electricitate, de gaze, rafinăriile, totul”, i-a declarat președintele ucrainean jurnalistului Trey Yingst.

Zelenski a prezentat două variante pentru oprirea loviturilor ucrainene: încetarea atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei sau furnizarea de rachete Patriot care să permită apărarea acestuia.

„Am spus că, dacă vreți să nu atacăm rafinăriile Rusiei, ei trebuie să nu ne atace sistemul energetic. O altă alternativă: dați-ne rachete Patriot. Vom găsi bani; nu este vorba doar despre ajutor… Vom plăti pentru ele”, a afirmat el.

Potrivit liderului ucrainean, dacă Statele Unite ar asigura necesarul de rachete pentru o lună, Kievul ar suspenda atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru aceeași perioadă.

Solicitarea intervine după ce Departamentul de Stat american a aprobat, la 30 octombrie, vânzarea către Ucraina a 500 de interceptoare Patriot PAC-3, în valoare de 2,1 miliarde de dolari.

Zelenski a salutat aprobarea, dar a avertizat că livrările ar putea începe abia peste câțiva ani, deși rachetele sunt necesare pentru apărarea Ucrainei în iarna 2026–2027.

„Le cerem partenerilor noștri americani să găsească o soluție pentru momentul în care există un pericol real și o nevoie reală de a folosi interceptoare PAC-3”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

În acest context, președintele ucrainean a propus ca Statele Unite, partenerii europeni și ceilalți aliați să furnizeze acum interceptoare din depozitele lor, iar refacerea stocurilor să fie realizată în anii următori, prin producția deja contractată și plătită de Ucraina și de partenerii săi.

Zelenski a susținut că această soluție ar permite folosirea rachetelor în perioada în care Ucraina are nevoie urgentă de ele, fără a aștepta încheierea ciclului de producție pentru noile comenzi.