Zelenski consideră că există șanse ca SUA să medieze încheierea războiului până în vara anului viitor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că există o fereastră de oportunitate pentru ca Statele Unite să medieze în vederea încheierii războiului dintre Ucraina și Rusia, până la sfârșitul verii viitoare, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina a colaborat cu oficiali americani și europeni la elaborarea unui document de o pagină cu propuneri care urmează să fie prezentat Moscovei.

Zelenski a precizat că documentul include o propunere de armistițiu, considerată „punctul principal”, precum și o propunere americană, discutată anterior, privind crearea unei zone economice libere în Donbas, regiune din estul Ucrainei, care ar urma să fie administrată de o „terță parte”.

Ideea reținută pentru armistițiu este „punctul principal”, a apreciat președintele ucrainean.

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Fereastra pentru mediere ar urma să se deschidă la summitul G20 care va avea loc în SUA în decembrie, iar de la sfârșitul verii viitoare în Statele Unite va începe campania pentru alegerile prezidențiale din 2028, deci tratativele ar trebui încheiate până atunci, consideră Zelenski.

El a afirmat luna aceasta, fără a da detalii, că Ucraina le-a comunicat negociatorilor americani propuneri pentru un plan de încheiere a războiului.

Pe lângă armistițiu și Donbas, documentul menționat include un al treilea element, referitor la rolul pe care urmează să îl joace Uniunea Europeană și NATO și la „ce este Ucraina gata să facă pentru a obține asta”, a adăugat Zelenski.

Cele trei idei nu sunt „exclusiv ucrainene”, ci au fost dezvoltate alături de americani și europeni, iar unele își au originea în dialoguri anterioare ale negociatorilor americani cu Ucraina și Rusia, a mai spus el.

Negocierile de pace conduse de SUA anul acesta nu au dat rezultate. Kievul a refuzat pretențiile Moscovei de a ceda noi teritorii, iar Washingtonul a devenit tot mai preocupat de conflictul americano-iranian. Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost ultima oară la Moscova în ianuarie și încă nu au făcut nicio vizită la Kiev.

Un diplomat rus de rang înalt a declarat într-un interviu publicat săptămâna trecută că țara sa este deschisă la prezentarea unor propuneri noi de reglementare a conflictului cu Ucraina, dar ucrainenii ar trebui să se gândească la „realitățile de pe teren”.

Potrivit agenției Reuters, obiectivul-cheie al Rusiei este ocuparea restului regiunii Donbas, unde face eforturi să înainteze în așa-numita centură de fortărețe ucrainene, formată din orașele din est.