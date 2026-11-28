Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut sâmbătă secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, să își mențină implicarea personală în operaționalizarea Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, subliniind că tragerea la răspundere nu trebuie să lipsească din discuțiile despre încheierea războiului. La întâlnire, Berset a prezentat noul Plan de acțiune al Consiliului Europei pentru Ucraina, care include sprijin pentru veterani, femei și copii și asistență pentru reconstrucție, potrivit unui comunicat al Președinției Ucrainei.

Discuțiile au avut loc după ce Ucraina a ratificat, în această săptămână, Acordul parțial extins privind Comitetul de gestionare al Tribunalului special. Potrivit comunicatului, documentul pune bazele lansării efective a tribunalului și îi asigură funcționarea.

„Acest lucru este cu adevărat esențial: justiția trebuie să prevaleze. Contăm foarte mult pe implicarea și angajamentul dumneavoastră personal pentru înființarea Tribunalului special. Ar fi extrem de dificil să avansăm în acest demers fără dumneavoastră și echipa dumneavoastră”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că își dorește ca un număr cât mai mare de parteneri să se alăture inițiativei. El a insistat că răspunderea pentru agresiune trebuie abordată alături de garanțiile de securitate, reconstrucție și integrarea europeană.

„Pentru oameni, tragerea la răspundere și Tribunalul sunt foarte importante. Când discutăm despre cele mai importante aspecte necesare pentru a pune capăt acestui război, vorbim întotdeauna despre garanții de securitate, o pace solidă și durabilă și aderarea la UE. Ridicăm problema garanțiilor de securitate din partea aliaților noștri, inclusiv NATO, a articolului 5 și a altor chestiuni. Vorbim întotdeauna și despre reconstrucție. Dar nu trebuie să uităm nici de tragerea la răspundere. Acest lucru este extrem de important”, a afirmat șeful statului ucrainean.

Cei doi oficiali au analizat și progresele în constituirea unui mecanism internațional de despăgubire, precum și modalitățile de finanțare a viitorului fond de despăgubiri, în primul rând din resursele Rusiei.

Alain Berset a reafirmat angajamentul Consiliului Europei pentru tragerea Rusiei la răspundere, evocând hotărârile judecătorești pronunțate și înființarea Registrului Daunelor.

„Ucraina, care este membră a Consiliului Europei de peste 30 de ani, participă foarte activ la acest efort. Avem hotărâri judecătorești importante – în special, anul trecut au fost pronunțate hotărâri în cauze interstatale împotriva Rusiei. A fost înființat și Registrul Daunelor”, a declarat secretarul general al organizației.

Vizita lui Berset a inclus participarea la evenimentele de comemorare a victimelor Holodomorurilor. Zelenski i-a mulțumit pentru prezență și a avertizat că impunitatea pentru crimele trecutului încurajează comiterea altora, subliniind necesitatea de a face dreptate pentru războiul declanșat de Rusia.