Zelenski, de Ziua Europei: Ucraina marchează această zi nu formal sau prin sloganuri, ci cu deplina convingere că este deja o parte inseparabilă a familiei europene

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in2 min.
© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a subliniat că Ucraina se consideră deja o parte inseparabilă a familiei europene, afirmând că lupta pentru independența și viitorul țării reprezintă totodată o apărare a viitorului Europei.

„Astăzi este Ziua Europei. Iar Ucraina marchează această zi nu formal sau prin sloganuri, ci cu deplina convingere că este deja o parte inseparabilă a familiei europene. Apărăm Ucraina, independența noastră, viitorul nostru – și, făcând acest lucru, noi, cei din Ucraina, apărăm Europa noastră. O Europă din care Ucraina a făcut și va face în continuare parte”, a scris Zelenski, pe X.

De asemenea, președintele ucrainean a amintit că, încă din primele zile ale războiului pe scară largă și până în prezent, Europa a fost alături de Ucraina.

„Iar acest lucru nu este un act de caritate, ci o alegere făcută de europeni: aceea de a fi de aceeași parte cu cei curajoși și puternici — cu ucrainenii care luptă astăzi pentru pace și pentru o protecție reală împotriva tiraniei, nu doar pentru ei înșiși, ci pentru întregul continent. Și ne vom apăra inevitabil statul, poporul și dreptul de a ne alege liber viitorul — un viitor în Europa”, a conchis Zelenski.

Citiți și:

Ziua Europei. Liderii instituțiilor UE evidențiază importanța unității europene în fața provocărilor globale: „Astăzi sărbătorim proiectul nostru comun și ceea ce putem realiza atunci când lucrăm împreună”

Ziua Europei: 76 de ani de la Declarația Schuman. Ce propunea documentul de la 9 mai 1950, piatra de temelie a Uniunii Europene de astăzi

Astăzi se împlinesc 76 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Macron, de Ziua Europei: “Într-o lume care se clatină, unitatea și suveranitatea europeană au o valoare inestimabilă”
Macron, de Ziua Europei: “Într-o lume care se clatină, unitatea și suveranitatea europeană au o valoare inestimabilă”
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare