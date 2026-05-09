Zelenski, de Ziua Europei: Ucraina marchează această zi nu formal sau prin sloganuri, ci cu deplina convingere că este deja o parte inseparabilă a familiei europene

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a subliniat că Ucraina se consideră deja o parte inseparabilă a familiei europene, afirmând că lupta pentru independența și viitorul țării reprezintă totodată o apărare a viitorului Europei.

„Astăzi este Ziua Europei. Iar Ucraina marchează această zi nu formal sau prin sloganuri, ci cu deplina convingere că este deja o parte inseparabilă a familiei europene. Apărăm Ucraina, independența noastră, viitorul nostru – și, făcând acest lucru, noi, cei din Ucraina, apărăm Europa noastră. O Europă din care Ucraina a făcut și va face în continuare parte”, a scris Zelenski, pe X.

Today is Europe Day.

And Ukraine is marking it not formally or through sloganeering, but fully aware that we are already an inseparable part of the European family. We are defending Ukraine, our independence, our future – and in doing so, we in Ukraine are defending our Europe. A… pic.twitter.com/Ks8YtXF3FD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026

De asemenea, președintele ucrainean a amintit că, încă din primele zile ale războiului pe scară largă și până în prezent, Europa a fost alături de Ucraina.

„Iar acest lucru nu este un act de caritate, ci o alegere făcută de europeni: aceea de a fi de aceeași parte cu cei curajoși și puternici — cu ucrainenii care luptă astăzi pentru pace și pentru o protecție reală împotriva tiraniei, nu doar pentru ei înșiși, ci pentru întregul continent. Și ne vom apăra inevitabil statul, poporul și dreptul de a ne alege liber viitorul — un viitor în Europa”, a conchis Zelenski.

Astăzi se împlinesc 76 de ani de când ministrul de externe al Franței de la acea vreme, Robert Schuman, rostea textul declarației ce îi poartă numele și prin a cărui însemnătate ziua de 9 mai a devenit Ziua Europei pentru a celebra momentul de debut al construcției unificatoare europene.