Zelenski denunță folosirea componentelor fabricate în Occident în dronele și rachetele cu care Rusia atacă Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat, luni, utilizarea pe scară largă a componentelor fabricate de companii din țări occidentale și asiatice în armamentul folosit de Rusia pentru atacurile recente asupra Ucrainei, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„În timpul loviturilor masive din noaptea de 5 octombrie, Rusia a utilizat 549 de sisteme de arme ce conțineau 102.785 de componente de fabricație străină”, a declarat liderul ucrainean pe rețelele sociale.
Zelenski a indicat nouă țări ai căror producători ar fi implicați indirect în aprovizionarea complexului militar rus: SUA, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și Olanda.
Potrivit acestuia, companii din aceste state furnizează microprocesoare, sisteme informatice, captatoare și convertoare analog-digitale utilizate în rachete și drone. Zelenski a subliniat că rachetele balistice rusești Iskander și Kinjal conțin componente de origine americană, în timp ce microcontrolerele pentru drone ar fi fabricate în Elveția, iar micro-ordinatoarele pentru controlul zborului provin din Regatul Unit.
„Am comunicat propuneri menite să reducă aceste obiceiuri de aprovizionare. Partenerii noștri dispun deja de date detaliate cu privire la ce companie și ce produs să țintească și cum să reacționeze”, a afirmat președintele ucrainean.
Zelenski a cerut intensificarea eforturilor internaționale pentru a limita fluxul de tehnologii sensibile care ajung, direct sau indirect, în arsenalul Rusiei.
Atacurile nocturne lansate weekendul trecut au vizat în special rețeaua electrică ucraineană, provocând întreruperi de curent pe scară largă. Aproape 500 de drone și peste 50 de rachete au fost lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit autorităților de la Kiev.
În Liov, oraș din vestul Ucrainei considerat până acum relativ protejat de bombardamente, patru persoane au fost ucise — fiind vorba de cel mai amplu atac asupra regiunii de la începutul invaziei ruse din 2022, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîțkîi. La Zaporojie, o persoană a murit și alte zece au fost rănite, a confirmat guvernatorul regional Ivan Fedorov.
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
Începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova devine parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un pas important spre integrarea deplină în spațiul economic european. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, care a subliniat importanța acestei realizări pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Aderarea la SEPA înseamnă că transferurile de bani în euro între Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, dar și cu state precum Marea Britanie, Elveția, Andorra, Moanco, San Marino și Vatican, vor fi de acum mai rapide, sigure și cu costuri reduse.
„Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore”, a subliniat premierul Dorin Recean.
De asemenea, Guvernul de la Chișinău consideră conectarea la SEPA drept un pas concret în direcția integrării economice europene, cu beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori: „Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european.”
Citiți și: Republica Moldova a aderat Zona unică de plăți în euro. Maia Sandu și Comisia Europeană salută “decizia istorică” de avansare pe calea integrării în UE
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la SEPA pe 30 ianuarie 2024.
Zona unică de plăți în euro, sau SEPA, este un sistem care simplifică și unifică plățile în euro în toate statele membre, și astfel permite transferuri rapide, sigure și eficiente între conturi bancare din cele 40 de țări participante.
Accesul la această zonă unică de plăți va contribui la modernizarea sectorul financiar național și la crearea unui mediu economic competitiv, favorabil investițiilor și creșterii economice.
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică, într-un interviu acordat postului public ARD, că Germania ar putea ajunge în cele din urmă să reintroducă serviciul militar obligatoriu, deși, pentru început, se va baza pe un sistem voluntar, relatează dpa, preluat de Agerpres.
„Susțin ceea ce am convenit în acordul de coaliție, și anume să începem, deocamdată, cu un serviciu militar voluntar. Dar bănuiesc că nu va rămâne voluntar”, a spus Merz, liderul blocului conservator din guvernul federal.
El a precizat că în prezent există aproximativ 350.000 de tineri bărbați și un număr similar de femei în fiecare grupă de vârstă eligibilă. Totuși, nu toți bărbații ar fi recrutați sau supuși examinării medicale, iar din cauza restricțiilor constituționale, femeile nu pot fi chemate la arme.
Potrivit NATO, Germania ar avea nevoie de o forță de aproximativ 260.000 de militari activi pentru a putea rezista unui potențial atac, de exemplu din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr-ul are nevoie de încă aproximativ 80.000 de soldați activi.
Planul prezentat de ministrul apărării, Boris Pistorius (SPD), se bazează pe înrolarea voluntară și urmărește să atragă mai mulți tineri prin condiții mai atractive – inclusiv salarii mai bune și facilități sporite.
Totuși, o parte dintre politicienii conservatori au criticat proiectul de lege pentru că nu precizează clar în ce condiții sistemul voluntar ar putea deveni obligatoriu.
„Nu există nicio cale de a evita serviciul militar obligatoriu. Măsurile de compromis nu mai sunt suficiente. O politică nehotărâtă privind recrutarea nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul Bavariei, Markus Söder, unul dintre cei mai influenți lideri conservatori, pentru ediția de duminică a ziarului Bild.
Proiectul noii legi privind serviciul militar, care urma să fie supus primei lecturi în Bundestag joi, a fost amânat pentru săptămâna următoare, au anunțat sâmbătă purtătorii de cuvânt ai coaliției guvernamentale.
În același interviu televizat, Merz a comentat și recentele apariții de drone observate pe teritoriul Germaniei, pe care le-a atribuit Rusiei.
„Este o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a spus cancelarul. Totuși, el a încercat să liniștească populația: „Până acum nu am avut niciun incident implicând drone înarmate. Este vorba de tentative de recunoaștere și de încercări de a destabiliza populația.”
Guvernul, a adăugat Merz, va lua măsuri pentru a contracara aceste activități.
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Președintele american Donald Trump a calificat drept „o idee foarte bună” propunerea omologului rus Vladimir Putin de a prelungi voluntar cu un an tratatul de dezarmare nucleară New Start, conform Reuters și AFP, citate de Agerpres.
„Mi se pare o idee bună”, le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.
Acesta din urmă a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de această înțelegere care a fost prelungită ultima dată în 2021 și care expiră în februarie, anul viitor.
Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev – ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia -, limitează arsenalele celor două ţări la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 numărul focoaselor nucleare, adică o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioară stabilită în 2002.
Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a menționat săptămâna trecută că Moscova încă așteptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menținere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfășurate.
Președintele american a vorbit în ianuarie despre dorința sa privind o „denuclearizare” negociată cu Moscova și Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, „Domul de aur”.
Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, președintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relația dintre Moscova și Washington.
În urmă cu o săptămână, vicepreședintele american J.D. Vance anunța că Statele Unite analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei.
