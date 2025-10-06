Zelenski denunță folosirea componentelor fabricate în Occident în dronele și rachetele cu care Rusia atacă Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat, luni, utilizarea pe scară largă a componentelor fabricate de companii din țări occidentale și asiatice în armamentul folosit de Rusia pentru atacurile recente asupra Ucrainei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„În timpul loviturilor masive din noaptea de 5 octombrie, Rusia a utilizat 549 de sisteme de arme ce conțineau 102.785 de componente de fabricație străină”, a declarat liderul ucrainean pe rețelele sociale.

Zelenski a indicat nouă țări ai căror producători ar fi implicați indirect în aprovizionarea complexului militar rus: SUA, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și Olanda.

Potrivit acestuia, companii din aceste state furnizează microprocesoare, sisteme informatice, captatoare și convertoare analog-digitale utilizate în rachete și drone. Zelenski a subliniat că rachetele balistice rusești Iskander și Kinjal conțin componente de origine americană, în timp ce microcontrolerele pentru drone ar fi fabricate în Elveția, iar micro-ordinatoarele pentru controlul zborului provin din Regatul Unit.

„Am comunicat propuneri menite să reducă aceste obiceiuri de aprovizionare. Partenerii noștri dispun deja de date detaliate cu privire la ce companie și ce produs să țintească și cum să reacționeze”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a cerut intensificarea eforturilor internaționale pentru a limita fluxul de tehnologii sensibile care ajung, direct sau indirect, în arsenalul Rusiei.

Atacurile nocturne lansate weekendul trecut au vizat în special rețeaua electrică ucraineană, provocând întreruperi de curent pe scară largă. Aproape 500 de drone și peste 50 de rachete au fost lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit autorităților de la Kiev.

În Liov, oraș din vestul Ucrainei considerat până acum relativ protejat de bombardamente, patru persoane au fost ucise — fiind vorba de cel mai amplu atac asupra regiunii de la începutul invaziei ruse din 2022, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîțkîi. La Zaporojie, o persoană a murit și alte zece au fost rănite, a confirmat guvernatorul regional Ivan Fedorov.