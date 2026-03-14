Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: Ucraina poate contribui la stabilizare și să ofere expertiză în combaterea dronelor iraniene

Primit de Emmanuel Macron la Paris, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate ajuta la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu, în contextul în care armata sa poate oferi expertiză țărilor care trebuie să se apere împotriva dronelor de atac iraniene de tip Shahed. De asemenea, Zelenski face apel la continuarea presiunii asupra Rusiei și la deblocarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Moscovei.

„Ucraina poate contribui la stabilizare. Peste zece țări ne-au solicitat deja sprijinul pentru a se apăra împotriva Shahed – dronele de atac iraniene. Acestea sunt, în esență, aceleași drone de atac pe care regimul iranian le-a furnizat Rusiei și pe care i-a învățat pe ruși să le folosească împotriva populației civile din Ucraina. Astăzi, noi, în Ucraina, avem cea mai mare expertiză din lume în combaterea dronelor de tip Shahed.”

Astfel, Ucraina este pregătită să împărtășească această experiență în interesul securității partenerilor care „ne oferă sprijin”.

De asemenea, în cadrul declarațiilor comune de la Palatul Elysee, președintele ucrainean a reamintit importanța continuării eforturilor de combatere a mașinăriei de război a liderului de la Moscova: „Este important să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei în legătură cu acest război, pentru a obține o securitate reală și o pace durabilă. Trebuie să depășim blocajul cu privire la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. (…) Acest lucru este cu atât mai important având în vedere deciziile Statelor Unite de a relaxa parțial sancțiunile asupra petrolului rusesc care se află în prezent pe tancurile petroliere aflate pe mare.