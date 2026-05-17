Zelenski dispune coordonarea cu Chișinăul privind acțiunile Rusiei în Transnistria: Miza este mult mai mare decât Donbasul. Ne interesează o Moldovă stabilă și puternică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă că Rusia încearcă să își consolideze controlul asupra regiunii separatiste Transnistria din Republica Moldova prin acordarea accelerată a cetățeniei ruse și a anunțat coordonarea unor acțiuni comune cu autoritățile de la Chișinău, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitatea regională.

Declarațiile liderului ucrainean vin la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a acuzat Moscova că încearcă să folosească noua politică privind cetățenia rusă drept instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina.

Reacțiile Kievului și Chișinăului au fost provocate de decretul semnat vineri de președintele rus Vladimir Putin, care permite locuitorilor din Transnistria să obțină cetățenia rusă fără obligația de a locui în Rusia sau de a cunoaște limba rusă.

Citiți și Maia Sandu avertizează că Rusia folosește Transnistria pentru a exercita presiuni asupra R. Moldova

În mesajul său video transmis sâmbătă seara, Zelenski a declarat că a discutat cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, despre situația din Transnistria și a calificat decizia Kremlinului drept „o mișcare foarte grăitoare”.

Potrivit liderului ucrainean, măsura arată nu doar că Rusia încearcă să recruteze noi soldați, având în vedere că cetățenia implică și obligații militare, ci și că Moscova își reafirmă pretențiile asupra teritoriului transnistrean.

„Cei de la Moscova le spun adesea diverșilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul”, a avertizat Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că prezența contingentului militar rus și a serviciilor speciale ruse în Transnistria reprezintă „o provocare” și pentru Ucraina și a insistat că Kievul este interesat de „o Moldovă stabilă și puternică”.

Zelenski a anunțat că a instruit Ministerul ucrainean de Externe să coordoneze cu autoritățile moldovene o evaluare comună și acțiuni comune privind situația din regiune. De asemenea, liderul ucrainean a spus că așteaptă propuneri din partea serviciilor speciale și a structurilor de informații ale Ucrainei privind „formatul răspunsului” la acțiunile Rusiei.

„Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării și instalații de transbordare a petrolului, nu la cetățenii altor țări sau la pământurile altor popoare”, a declarat Zelenski.

La rândul său, Maia Sandu a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Tallinn, că Moscova are nevoie „de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina”.

Președinta moldoveană a sugerat că măsura face parte din tacticile Kremlinului de a exercita presiuni asupra Republicii Moldova în contextul eforturilor de reintegrare a Transnistriei, regiune separatistă susținută de Rusia, unde sunt staționate trupe ruse încă de la destrămarea Uniunii Sovietice.

Potrivit Maiei Sandu, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii separatiste au preferat să solicite cetățenia Republicii Moldova.

„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune și-au luat cetățenia Republicii Moldova pentru că s-au simțit mai în siguranță având cetățenia Republicii Moldova și nu cetățenia Rusiei”, a afirmat lidera de la Chișinău.