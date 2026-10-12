Zelenski, după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic: „Ne așteptăm ca Putin să respecte ceea ce a declarat președintele SUA”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să nu mai atace infrastructura energetică a Rusiei și așteaptă aceeași disponibilitate din partea Moscovei, după ce Donald Trump a anunțat că cele două țări au convenit asupra unui armistițiu energetic. Zelenski a precizat că așteaptă detalii clare privind discuțiile dintre Washington și Moscova și și-a exprimat speranța că Vladimir Putin va respecta anunțul președintelui american.

„Președintele Statelor Unite a anunțat că a fost convenit un armistițiu energetic. Este o veste bună pentru toată lumea și este important ca acesta să devină realitate. Din păcate, spațiul aerian al Ucrainei a fost invadat toată ziua de astăzi de dronele rusești „Shahed”. Au avut loc atacuri cu bombe planante și atacuri asupra infrastructurii noastre energetice. În această seară, o centrală electrică din Harkov a fost atacată”, a scris Zelenski, pe X.

Today, there was a statement from the President of the United States that an energy ceasefire has been secured. This is good news for everyone – and it is important that it become reality. Unfortunately, Ukrainian skies have been infested with Russian “shaheds” all day today. There have been glide bomb strikes and strikes on our energy infrastructure too. A power plant in Kharkiv was attacked this evening. Overall, this past week alone, the Russians have carried out more than 200 strikes on our electricity generation and transmission facilities in Ukraine, and another 17 strikes this week targeted gas and oil facilities. They have killed more than 150 of our people, and more than 700 people have been wounded. Ukraine has proposed many de-escalatory steps. Putin had one answer to all of them – “nyet.” We do hope that he will finally say something to America, Ukraine, and the entire world that will lead to a real and dignified peace. Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The Armed Forces of Ukraine have received all the appropriate orders. We are awaiting clear details of the dialogue between America and Russia – and we expect Putin to follow through on what President Trump said. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Zelenski a declarat că, numai în ultima săptămână, Rusia a lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina, în timp ce alte 17 atacuri au vizat infrastructura de gaze și petrol. Potrivit acestuia, atacurile rusești au ucis peste 150 de persoane și au rănit mai mult de 700.

„Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: „Niet”. Sperăm că, în cele din urmă, îi va transmite Americii, Ucrainei și întregii lumi un mesaj care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina își dorește pacea. Întrebarea este dacă și Rusia și-o dorește. Forțele Armate ale Ucrainei au primit toate ordinele necesare. Așteptăm detalii clare privind dialogul dintre America și Rusia și ne așteptăm ca Putin să respecte ceea ce a declarat președintele Trump”, a subliniat Zelenski.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a salutat luni anunțarea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, dar a subliniat că și-ar dori un acord „care include prevederea ca oamenii să nu fie uciși”, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Ea a spus, la sosirea la Luxemburg, unde are loc o reuniune a miniștrilor de externe din statele membre, că este neclar dacă Rusia va respecta armistițiul și a cerut SUA să impună sancțiuni Rusiei.

„Facem apel la SUA să instituie sancțiuni pentru a putea încheia în cele din urmă războiul”, a mai spus ea.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminica aceasta că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.