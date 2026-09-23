Zelenski, după întrevederea cu Trump: „SUA și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, potrivit unui comunicat al președinției ucrainene.
„Atât Statele Unite, cât și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii. Am discutat despre posibile măsuri de dezescaladare care pot deschide calea către diplomație”, a declarat președintele ucrainean.
Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru eforturile continue depuse de echipele ucrainene și americane în vederea demarării producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina.
I just had a positive and productive meeting with President Trump @POTUS at UNGA. Both the U.S. and Ukraine want to see this senseless Russian war ended before winter. We discussed potential de-escalatory steps that can open up the way to diplomacy. I am grateful that in the… pic.twitter.com/Ayvsj9It3m
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026
„Acest lucru va contribui la protejarea vieților, în cazul în care Rusia va respinge negocierile și va continua să mizeze pe teroarea provocată de rachetele balistice împotriva populației noastre în această iarnă și ulterior”, a subliniat președintele Ucrainei.
Liderii au discutat, de asemenea, și alte subiecte bilaterale și multilaterale, inclusiv un pachet de sprijin pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei în perioada iernii.
Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui Trump, echipei sale și poporului american pentru sprijinul acordat.