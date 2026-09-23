Zelenski, după întrevederea cu Trump: „SUA și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii”

„Atât Statele Unite, cât și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii. Am discutat despre posibile măsuri de dezescaladare care pot deschide calea către diplomație”, a declarat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru eforturile continue depuse de echipele ucrainene și americane în vederea demarării producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina.