Zelenski, după întrevederea cu Trump: „SUA și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii”

INTERNAȚIONALSUA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Volodimir Zelenski / X

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, potrivit unui comunicat al președinției ucrainene.

„Atât Statele Unite, cât și Ucraina își doresc ca acest război fără sens purtat de Rusia să se încheie înainte de venirea iernii. Am discutat despre posibile măsuri de dezescaladare care pot deschide calea către diplomație”, a declarat președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump pentru eforturile continue depuse de echipele ucrainene și americane în vederea demarării producției de rachete interceptoare Patriot în Ucraina.

„Acest lucru va contribui la protejarea vieților, în cazul în care Rusia va respinge negocierile și va continua să mizeze pe teroarea provocată de rachetele balistice împotriva populației noastre în această iarnă și ulterior”, a subliniat președintele Ucrainei.

Liderii au discutat, de asemenea, și alte subiecte bilaterale și multilaterale, inclusiv un pachet de sprijin pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei în perioada iernii.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit președintelui Trump, echipei sale și poporului american pentru sprijinul acordat.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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