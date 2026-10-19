Zelenski este nemulțumit că partenerii nu au informat Ucraina înaintea atacului rusesc cu rachete și critică relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei: „O negare a realității”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reclamat luni că Ucraina nu a primit avertizări timpurii din partea partenerilor înaintea unui nou atac rusesc cu rachete balistice, care a vizat Kievul și regiunea înconjurătoare. Într-un mesaj publicat pe X, acesta a criticat și relaxarea sau amânarea sancțiunilor împotriva Rusiei în timp ce sunt blocate livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană ucraineană, pe fondul derogărilor acordate recent de administrația americană.

„Un nou atac rusesc cu rachete balistice a avut loc în mai multe valuri în cursul nopții și, încă o dată, nu am primit nicio avertizare timpurie din partea partenerilor noștri”, a declarat Zelenski.

Another Russian ballistic missile attack came in several waves overnight, and once again, there was no early warning from our partners. They again targeted energy facilities and infrastructure, but a medical clinic, a school, a metro station, and ordinary residential buildings were also damaged. In total, the Russians launched 16 ballistic missiles in a deliberate attack on Kyiv and the Kyiv region. The Russians also launched more than 200 drones of various types, including jet-powered “shaheds,” with attacks spanning from the Kharkiv and Dnipro regions to the Volyn, Rivne, and Odesa regions. Sadly, there are casualties. My condolences to their families and loved ones. Those who were injured are receiving assistance. Overnight and this morning, Russia attacked energy facilities in the Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa, and Rivne regions. In this one night alone, more than 10 energy infrastructure facilities were damaged, and the lights went out for at least 550,000 families. Repair crews are working at the sites. Ukraine never wanted this war, and we have welcomed literally EVERY attempt by our partners to bring this war to a dignified end. We have responded positively to EVERY ceasefire proposal. Russia’s response, time and again, has been ballistic missiles, “shaheds,” and killings. Putin not only doesn’t want to end this war – he doesn’t even want to take any steps toward de-escalation. EVERY ONE of our partners has experienced this firsthand when they heard Russia’s refusals. And it is crucial to call things what they are. To call the aggressor an aggressor and help Ukraine defend lives. When deliveries of missiles for Ukraine’s air defense are blocked while Russia is granted relief or delays in sanctions, this is, unfortunately, a denial of reality on the part of our partners. The reality is that the war continues, and it continues solely because of Russian strikes and Russia’s desire to drag this war out. I thank everyone who recognizes this reality and helps Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a lansat 16 rachete balistice într-un atac deliberat asupra Kievului și regiunii înconjurătoare. Au fost vizate din nou instalații energetice și infrastructură, însă au fost avariate și o clinică medicală, o școală, o stație de metrou și clădiri de locuințe.

Afirmațiile privind lipsa avertizărilor vin în contextul disputei dintre Kiev și Washington asupra schimbului de informații. Luni, secretarul de stat american Marco Rubio a negat că ar fi existat vreo întrerupere a furnizării de informații către Ucraina, după ce Zelenski declarase că accesul la informațiile necesare avertizării asupra atacurilor cu rachete balistice fusese suspendat timp de trei zile.

În mesajul său de luni, Zelenski a denunțat contrastul dintre limitarea sprijinului pentru apărarea Ucrainei și reducerea presiunii asupra Rusiei.

„Când livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei sunt blocate, în timp ce Rusiei i se acordă relaxări sau amânări ale sancțiunilor, acest lucru reprezintă, din păcate, o negare a realității din partea partenerilor noștri. Realitatea este că războiul continuă și continuă exclusiv din cauza atacurilor rusești și a dorinței Rusiei de a prelungi acest război”, a transmis acesta.

Criticile intervin după ce președintele american Donald Trump a semnat, la 16 octombrie, un ordin executiv prin care a acordat derogări de la aplicarea unor sancțiuni și tarife prevăzute de noua lege americană privind sancționarea Rusiei și Iranului. Trump a invocat interesul național al Statelor Unite. Documentul nu elimină însă sancțiunile existente în baza unor ordine executive anterioare.

Separat, Washingtonul a relaxat temporar restricțiile pentru anumite livrări de motorină rusească, în contextul acordului anunțat de Trump cu Vladimir Putin pentru aprovizionarea piețelor americană și mondială. Departamentul Trezoreriei a emis o licență care permite aceste livrări până în aprilie 2027.

Zelenski a subliniat că Ucraina a susținut inițiativele diplomatice ale partenerilor și propunerile de încetare a focului, în timp ce Rusia a continuat atacurile.

„Ucraina nu și-a dorit niciodată acest război și am salutat absolut FIECARE încercare a partenerilor noștri de a aduce acest război la un sfârșit demn. Am răspuns pozitiv la FIECARE propunere de încetare a focului. Răspunsul Rusiei, de fiecare dată, a însemnat rachete balistice, drone Shahed și ucideri”, a afirmat președintele ucrainean.

„Putin nu doar că nu vrea să pună capăt acestui război, ci nici măcar nu vrea să facă vreun pas spre dezescaladare. FIECARE dintre partenerii noștri a constatat acest lucru direct, atunci când a auzit refuzurile Rusiei. Și este esențial să spunem lucrurilor pe nume. Să numim agresorul agresor și să ajutăm Ucraina să apere vieți”, a adăugat acesta.

Pe lângă rachetele balistice, Rusia a utilizat peste 200 de drone de diferite tipuri, inclusiv drone Shahed cu propulsie cu reacție, potrivit lui Zelenski. Atacurile au afectat regiuni din estul, sudul și vestul țării, din Harkov și Dnipropetrovsk până în Volîn, Rivne și Odesa.

Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor persoanelor care și-au pierdut viața și a precizat că răniții primesc îngrijiri.

Instalații energetice au fost atacate în cursul nopții și al dimineții în regiunile Vinnița, Volîn, Kirovohrad, Kiev, Mîkolaiv, Jîtomîr, Hmelnițki, Harkov, Ternopil, Odesa și Rivne.

„Numai în această noapte, peste zece obiective de infrastructură energetică au fost avariate, iar cel puțin 550.000 de familii au rămas fără electricitate. Echipele de reparații lucrează la fața locului”, a precizat Zelenski.