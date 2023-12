Zelenski exclamă “o victorie pentru Ucraina, R. Moldova și întreaga Europă” după decizia istorică a începerii negocierilor de aderare la UE

Corespondență din Bruxelles

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi ca pe o ”victorie pentru Ucraina” şi “întreaga Europă” decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Kievul, în prima zi a summitului Consiliului European.

“Este o victorie pentru Ucraina. O victorie pentru întreaga Europă. O victorie care motivează, inspiră şi întăreşte”, a postat el pe X (fostă Twitter), după ce i-a telefonat și președintelui francez Emmanuel Macron pentru a-i mulțumi pentru susținere.

Volodimir Zelenski a felicitat “fiecare ucrainean” precum şi Republica Moldova, cu care au fost declanşate de asemenea negocieri de aderare la UE, și pe președinta Maia Sandu.

“Istoria e scrisă de cei care nu renunţă la lupta pentru libertate”, a adăugat el, după ce în cadrul summitului s-a adresat prin videoconferință și a făcut un apel să permită deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, avertizând că preşedintele rus Vladimir Putin ar exploata orice eşec din partea lor. “Acum zece ani, ucrainenii s-au revoltat sub steagurile UE”, afirmase șeful statului ucrainean în discursul către liderii UE, cerându-le să nu-i ofere lui Putin victoria pe care o va folosi împotriva întregii Europe.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.

I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.

I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023