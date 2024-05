Zelenski face apel la Biden și la Xi să sprijine prin prezența lor summit-ul mondial pentru pace din Elveția

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat vineri acțiunile Rusiei pentru destabilizarea Flancului Estic și și-a exprimat solidaritatea cu aliații estonieni, finlandezi și lituanieni, într-un mesaj transmis pe X.

„Federația Rusă folosește noi mijloace și tactici împotriva aliaților noștri din regiunea nordică și baltică. Acestea sunt acțiuni hibride care urmăresc destabilizarea #Flancului Estic. Condamnăm cu fermitate aceste acte și suntem alături de aliații noștri Finlanda, Estonia și Lituania”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

The Russian Federation employs new means&tactics against our Allies in the Nordic and Baltic region. These are hybrid actions seeking to destabilize the #EasternFlank. We forcefully condemn these acts and we stand by our Allies 🇫🇮 🇪🇪 🇱🇹. @thisisFINLAND @MFAestonia @LithuaniaMFA

