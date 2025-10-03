INTERNAȚIONAL
Zelenski face apel la Europa să se mobilizeze pentru a contracara „escaladarea” Rusiei: „Strategia Moscovei este divizarea Europei”
Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, lansând un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
Strategia Moscovei este „simplă: divizarea Europei”, a subliniat Zelenski joi în cursul summitului CPE, care reunește aproape toate țările europene, cu excepția Rusiei și a Belarus.
„Trebuie să facem exact contrariul”, a insistat președintele ucrainean, menționând în acest context prezența militarilor ucraineni trimiși la Copenhaga pentru a ajuta Danemarca, după survolul unor drone neidentificate în spațiul aerian al acesteia.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Ideea de a constitui un „zid anti-drone” a primit sprijinul mai multor state membre, dar fără a trezi entuziasmul altor câtorva, între care Germania. Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat „rezervele”, potrivit unui responsabil european, întrebând retoric despre costul acestei operațiuni și despre competența Uniunii Europene de a-l pune în practică.
De asemenea, președintele Lituaniei și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești.
„Vă rog, să lucrăm împreună la soluții coordonate care va face aceasta posibil”, a pledat totuși Volodimir Zelenski.
Țările din sudul Europei sunt îngrijorate că ar putea fi lăsate în afara proiectului, care vizează în primul rând țările considerate a fi în prima linie a frontului, adică apropiate din punct de vedere geografic de Rusia.
„Când vorbim despre un zid anti-drone, vorbim despre toată Europa, nu doar despre o singură țară”, a mai asigurat Zelenski.
Președintele ucrainean a cerut de asemenea europenilor să sancționeze mai eficient Rusia, vizându-i în special exporturile de petrol care finanțează în parte efortul său de război în Ucraina.
„Rusia are încă resurse pentru a continua războiul, iar acest lucru nu este corect”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că petrolierele – unele aflate sub sancțiuni – sunt în continuare utilizate de Rusia și că „acest lucru trebuie să înceteze”.
Luni, Zelenski a avertizat că Rusia utilizează petroliere din așa-numita „flotă fantomă” pentru „lansarea și controlul” dronelor rusești deasupra orașelor europene.
NATO
Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35
Polonia dorește să achiziționeze rachete aer-aer Amraam pe care să le instaleze pe avioanele F-35 aflate în dotarea forțelor sale aeriene, a anunțat joi ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
„Am convocat de urgență comitetul administrativ și acesta a confirmat achiziționarea de către Polonia a celor mai recente rachete aer-aer pentru aparatul F-35”, a declarat Kosiniak-Kamysz în fața presei.
Kolejna dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski po posiedzeniu Zespołu Sterującego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest decyzja o finansowaniu uzbrojenia dla F-35. Chodzi o dostawę najnowszych pocisków dla wielozadaniowych samolotów bojowych V generacji. Wbrew pojawiającej… pic.twitter.com/bL2hS6q0Bk
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 2, 2025
El a anunțat că obligațiile contractuale ar urma să fie semnate pe 10 decembrie.
Polonia s-a confruntat la începutul lunii septembrie cu acțiuni de testare a vigilenței și capacității de reacție din partea Rusiei. 19 drone i-au invadat spațiul aerian suveran, patru dintre ele fiind doborâte de propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO.
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Copenhaga pentru summitul Comunității Politice Europene, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.
Citiți și: Expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone, afirmă Volodimir Zelenski
Tot în Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene și care a fost și ea ținta acțiunilor destabilizatoare ale Mosocovei, după ce aliați precum România sau Estonia au trecut prin situații similare, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
RUSIA
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România.
„Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a spus Putin, conform TASS.
Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste state, a menționat el.
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, își înșală fățiș propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern și recurge la orice fel de tertipuri în interiorul propriilor țări – din ce în ce mai mult la limita sau chiar dincolo de lege. Însă transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.
Este pentru prima dată când Vladimir Putin se referă la România și la contextul alegerilor prezidențiale anulate, chiar și indirect. Totodată, mențiunile liderului rus la interdicțiile unor oameni politici ar putea fi înțeleasă ca o referire la Călin Georgescu, fostul candidat surpriză la alegerile din România, suspectat că ar fi beneficiat de scheme de susținere electorală din partea Rusiei.
Nu este însă prima dată când Rusia transmite un mesaj, fie și voalat, de susținere pentru Georgescu. În luna martie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat UE că duce un război împotriva lui Călin Georgescu și a liderilor europeni care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Comentariul liderului rus a fost făcut în timp ce președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni joi, la Copenhaga, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
REPUBLICA MOLDOVA
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru integrarea europeană.
„Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat Maia Sandu, conform unui comunicat al președinției de la Chișinău.
Evenimentul, găzduit de premierul danez, Mette Frederiksen, a reunit 53 de lideri europeni – șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.
În cadrul reuniunii, șefa statului moldovean a împărtășit, totodată, experiența autorităților în combaterea ingerințelor externe la adresa proceselor democratice.
Citiți și Liderii UE, Franței, României și Poloniei au discutat cu Maia Sandu despre accelerarea progresului R. Moldova către UE: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028, insistă Nicușor Dan
În marja summitului, președinta Maia Sandu a găzduit o reuniune cu mai mulți parteneri ai Republicii Moldova, la care au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum și liderii instituțiilor europene: președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.
Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, parcursul său european și consolidarea dezvoltării economice.
Citiți și “Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
„Partenerii noștri apreciază fermitatea cu care moldovenii au apărat democrația și au rezistat încercărilor de interferență. Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene, asigurând dezvoltarea țării, pacea și securitatea”, a menționat Maia Sandu, după reuniune.
Șefa statului a avut o întrevedere cu gazda evenimentului, Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, cu care a discutat despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea capacităților de rezistență a țării noastre la provocările externe.
De asemenea, la Copenhaga, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, cu premierul Belgiei, Bart De Wever, cu premierul Finlandei, Petteri Orpo, și cu premierul Irlandei, Micheál Martin.
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dezvoltarea economică și consolidarea păcii și securității pe continent au fost în centrul discuțiilor.
Maia Sandu s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.
I had a meeting with President of Moldova @sandumaiamd. The main topic was our shared path toward the European Union. It is important to find ways to ensure the simultaneous opening of the first cluster for our countries. We also discussed the development of trade and economic… pic.twitter.com/s52FIoqpTc
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025
Totodată, dezvoltarea relațiilor economice bilaterale a fost în centrul discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. De asemenea, Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Comunitatea Politică Europeană (CPE) a fost creată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, și are drept obiectiv promovarea dialogului politic, întărirea cooperării și consolidarea securității, stabilității și prosperității pe continent. Următoarea reuniune a CPE va avea loc în Armenia, în primăvara anului 2026.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă le cere liderilor UE să dea dovadă de mai mult curaj în fața unei Rusii care este „în război cu noi toți”: „Europa nu mai are timp pentru frică”
România a găzduit în premieră „Market Access Day”, confirmând angajamentul pentru politica comercială a UE și sprijinirea accesului companiilor românești pe piețele externe
România ironizează declarațiile lui Putin: Înțelegem că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia, dar Moscova a eșuat să influențeze alegerile din România și R. Moldova
Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Nouă proiecte spitalicești finanțate din PNRR vor fi finalizate cu fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Sănătate 2021–2027
Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35
Zelenski face apel la Europa să se mobilizeze pentru a contracara „escaladarea” Rusiei: „Strategia Moscovei este divizarea Europei”
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
ICI București își reafirmă angajamentul de a promova siguranța în mediul digital prin participarea la conferința „10 S pentru o Viață de Succes”
Dan Motreanu cere soluții Comisiei Europene pentru prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei: Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Trending
- NATO7 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA7 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA3 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB