Zelenski face apel la Europa să se mobilizeze pentru a contracara „escaladarea” Rusiei: „Strategia Moscovei este divizarea Europei”

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, lansând un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

Strategia Moscovei este „simplă: divizarea Europei”, a subliniat Zelenski joi în cursul summitului CPE, care reunește aproape toate țările europene, cu excepția Rusiei și a Belarus.

„Trebuie să facem exact contrariul”, a insistat președintele ucrainean, menționând în acest context prezența militarilor ucraineni trimiși la Copenhaga pentru a ajuta Danemarca, după survolul unor drone neidentificate în spațiul aerian al acesteia.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.

Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.

Ideea de a constitui un „zid anti-drone” a primit sprijinul mai multor state membre, dar fără a trezi entuziasmul altor câtorva, între care Germania. Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat „rezervele”, potrivit unui responsabil european, întrebând retoric despre costul acestei operațiuni și despre competența Uniunii Europene de a-l pune în practică.

De asemenea, președintele Lituaniei și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești.

„Vă rog, să lucrăm împreună la soluții coordonate care va face aceasta posibil”, a pledat totuși Volodimir Zelenski.

Țările din sudul Europei sunt îngrijorate că ar putea fi lăsate în afara proiectului, care vizează în primul rând țările considerate a fi în prima linie a frontului, adică apropiate din punct de vedere geografic de Rusia.

„Când vorbim despre un zid anti-drone, vorbim despre toată Europa, nu doar despre o singură țară”, a mai asigurat Zelenski.

Președintele ucrainean a cerut de asemenea europenilor să sancționeze mai eficient Rusia, vizându-i în special exporturile de petrol care finanțează în parte efortul său de război în Ucraina.

„Rusia are încă resurse pentru a continua războiul, iar acest lucru nu este corect”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că petrolierele – unele aflate sub sancțiuni – sunt în continuare utilizate de Rusia și că „acest lucru trebuie să înceteze”.

Luni, Zelenski a avertizat că Rusia utilizează petroliere din așa-numita „flotă fantomă” pentru „lansarea și controlul” dronelor rusești deasupra orașelor europene.