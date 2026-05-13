Zelenski i-a propus lui Nicușor Dan o cooperare Ucraina-România într-un format special “Drone Deal”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus României dezvoltarea unui „Drone Deal”, un format de cooperare în domeniul tehnologic și de apărare, în cadrul discuțiilor purtate la summitul B9 de la București cu președintele Nicușor Dan.

„I-am propus președintelui o cooperare într-un format special „Drone Deal”. Am convenit ca echipele noastre să lucreze la toate detaliile. O atenție specială a fost acordată integrării europene a Ucrainei. Contăm pe deschiderea cât mai rapidă a clusterelor de negociere, iar sprijinul României în acest sens este foarte important pentru noi. De asemenea, am discutat implementarea înțelegerilor din diverse domenii, stabilite în timpul vizitei mele la București din martie. Apreciem solidaritatea României și disponibilitatea sa de a lucra împreună pentru securitatea regiunii noastre, pentru consolidarea Europei și pentru apropierea unei păci juste”, a scris Zelenski, pe X.

I thank the President of Romania, @NicusorDanRO, for inviting me to the Bucharest Nine Summit. Today, we discussed a wide range of issues. It is important that we are moving with our partners towards technological cooperation. I proposed to the President cooperation in a special… pic.twitter.com/i14PPDHVbj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Volodimir Zelenski a afirmat și că acordul dintre România și Ucraina privind apărarea împotriva dronelor va fi finalizat „în scurt timp”.

În același context, președintele Nicușor Dan a transmis că discuțiile bilaterale cu liderul ucrainean au fost „excelente”, în continuarea dialogului început în urmă cu două luni, în timpul vizitei oficiale a lui Volodimir Zelenski în România.

„Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor anti-dronă. Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare”, a mai transmis Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, pe 12 martie, la Palatul Cotroceni, declarația comună de instituire a Parteneriatului Strategic între România și Ucraina, un moment de cotitură pentru relațiile bilaterale între Kiev și București, cei doi lideri semnând, de asemenea, o declarație comună de intenție privind coproducția materialelor de apărare, respectiv drone, și un cadru de cooperare în ce privește domeniul energetic. Prin lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România, primul proiect vizat este localizarea rapidă a producției de drone ucrainene, în cadrul unei cooperări finanțate cu 200 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE, menită să sprijine apărarea Ucrainei și să consolideze industria de apărare a celor două state.