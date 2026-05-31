Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan că a demontat “minciunile lui Putin”: Faptele sunt cel mai bun antidot. Manipulările Rusiei nu vor avea succes

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat concluziile anchetei autorităților române privind drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați, după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că raportul tehnic final stabilește fără echivoc că aparatul era o dronă de tip Geran-2 de proveniență rusească.

Într-un mesaj public adresat șefului statului român, Zelenski a mulțumit pentru clarificările oferite și a afirmat că dovezile prezentate de autoritățile române contrazic propaganda Kremlinului.

„Mulțumesc pentru claritate, dragă Nicușor Dan. Faptele sunt cel mai bun antidot împotriva minciunilor lui Putin și demonstrează că manipulările Rusiei nu vor avea succes”, a transmis președintele ucrainean, într-o postare pe X.

Thank you for your clarity, dear @NicusorDanRO. Facts are the best cure to Putin’s lies and they prove that Russia’s manipulations will not pass. Ukraine is ready to work closely together to counter common threats and strengthen the protection of life — not only for our country,… https://t.co/wdlM90EAIO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina este pregătită să continue cooperarea cu România și cu aliații europeni pentru combaterea amenințărilor comune generate de agresiunea rusă.

„Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și pentru a consolida protejarea vieții — nu doar pentru țara noastră, ci și pentru prietena noastră, România, și pentru restul Europei”, a adăugat Zelenski.

Mesajul liderului ucrainean vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de specialiștii statului român a identificat fără dubiu originea rusă a dronei prăbușite joi noapte la Galați. Potrivit șefului statului, ancheta s-a bazat pe un ansamblu de probe tehnice, inclusiv analiza componentelor electronice, a sistemelor de navigație și a fragmentelor recuperate de la locul impactului, pe care a fost găsită inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”.

Șeful statului a declarat că aparatul care a lovit blocul de locuințe și a provocat răniți și pagube materiale este o dronă Geran-2 fabricată în Federația Rusă și a arătat că rezultatele investigației vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.