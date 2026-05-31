Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan că a demontat “minciunile lui Putin”: Faptele sunt cel mai bun antidot. Manipulările Rusiei nu vor avea succes

Robert Lupițu
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat concluziile anchetei autorităților române privind drona care a lovit un bloc de locuințe din Galați, după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că raportul tehnic final stabilește fără echivoc că aparatul era o dronă de tip Geran-2 de proveniență rusească.

Într-un mesaj public adresat șefului statului român, Zelenski a mulțumit pentru clarificările oferite și a afirmat că dovezile prezentate de autoritățile române contrazic propaganda Kremlinului.

Mulțumesc pentru claritate, dragă Nicușor Dan. Faptele sunt cel mai bun antidot împotriva minciunilor lui Putin și demonstrează că manipulările Rusiei nu vor avea succes”, a transmis președintele ucrainean, într-o postare pe X.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina este pregătită să continue cooperarea cu România și cu aliații europeni pentru combaterea amenințărilor comune generate de agresiunea rusă.

„Ucraina este pregătită să colaboreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și pentru a consolida protejarea vieții — nu doar pentru țara noastră, ci și pentru prietena noastră, România, și pentru restul Europei”, a adăugat Zelenski.

Mesajul liderului ucrainean vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de specialiștii statului român a identificat fără dubiu originea rusă a dronei prăbușite joi noapte la Galați. Potrivit șefului statului, ancheta s-a bazat pe un ansamblu de probe tehnice, inclusiv analiza componentelor electronice, a sistemelor de navigație și a fragmentelor recuperate de la locul impactului, pe care a fost găsită inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”.

Șeful statului a declarat că aparatul care a lovit blocul de locuințe și a provocat răniți și pagube materiale este o dronă Geran-2 fabricată în Federația Rusă și a arătat că rezultatele investigației vor fi comunicate aliaților din cadrul NATO și al Uniunea Europeană.

Nicușor Dan: Drona care a lovit un bloc din Galați este un aparat rusesc de tip Geran-2. Rezultatele anchetei vor fi transmise NATO și UE
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

