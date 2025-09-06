Zelenski îi răspunde lui Putin și propune, la rândul său, Kievul ca posibil loc de întâlnire: „Eu nu mă pot duce la Moscova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează dpa, potrivit Agerpres.

„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă.

Liderul ucrainean a spus că el nu se poate duce la Moscova în timp ce țara sa este atacată de Rusia și a subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.

„Eu nu mă pot duce la Moscova… în timp ce țara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înțeles și el înțelege asta”, a spus Volodimir Zelenski.

Vorbind în engleză, Zelenski a a spus că în Putin nu se poate avea încredere și că președintele rus „se joacă” cu SUA.

Președintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistițiu în războiul Rusiei împotriva țării sale, război pe care Putin l-a declanșat în februarie 2022.

Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum și trei țări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.

Miercuri, Putin a spus că Zelenski poate veni la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv.

Susținând vineri un discurs în cadrul forumului economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a pus iarăși sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuții, contestând din nou legitimitatea lui Zelenski.

Volodimir Zelenski a respins deja joi Moscova drept loc de desfășurare a negocierilor. „Dacă vreți ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitați-mă la Moscova”, a declarat el.

Amintim că președintele american Donald Trump a participat joi, prin videoconferință, discuțiilor dintre liderii țărilor Coaliției de Voință, care sprijină militar Ucraina, cărora le-a cerut să nu mai cumpere petrol rusesc și să exercite mai multă presiune pe China, aliat al Rusiei, care ajută Moscova să își finanțeze războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.

De asemenea, acesta a reiterat că rămâne fidel angajamentului de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.