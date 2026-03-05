Zelenski îl amenință pe Orban: Militarii ucraineni îi vor vorbi “în limba lor” dacă nu deblochează ajutorul de 90 de miliarde de euro de la UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a avertizat pe premierul ungar Viktor Orbán că ar putea trimite militari ucraineni să discute cu acesta dacă Ungaria continuă să blocheze ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucraina de către Uniunea Europeană, declarație care a provocat reacții dure la Budapesta, relatează agenția MTI, potrivit Agerpres.

Vorbind la Kiev la începutul unei ședințe de guvern, în prezența presei, Zelenski și-a exprimat speranța că liderul ungar nu va continua să blocheze sprijinul financiar european destinat Ucrainei.

„Sperăm că această persoană din UE (n.r. Viktor Orban) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranșă din cele 90 de miliarde și că militarii noștri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi așa, atunci vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Pentru ca să-l cheme și să vorbească cu el în limba lor”, a spus președintele ucrainean.

El a criticat totodată poziția Budapestei în disputa privind reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Druzhba, care traversează Ucraina și alimentează în special Ungaria și Slovacia.

„Rușii ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuțului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câștiga alegerile?”, a adăugat Zelenski.

Declarațiile au fost condamnate de ministrul ungar de externe Péter Szijjártó, care a afirmat că liderul ucrainean a depășit limitele acceptabile în relațiile dintre state.

„Ungaria nu poate fi șantajată, indiferent de amenințări”, a spus Szijjártó la un forum organizat în orașul Sopron.

Șeful diplomației ungare a adăugat că afirmațiile liderului de la Kiev reprezintă o situație fără precedent în Europa.

„Este o situație complet nouă în Europa ca președintele unei țări europene să amenințe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei țări membre a NATO și a UE”, a declarat ministrul.

„Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a mai spus Szijjártó.

Tensiunile dintre Kiev și Budapesta s-au amplificat după oprirea, la 27 ianuarie, a tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba pe teritoriul ucrainean. Autoritățile ucrainene susțin că infrastructura a fost afectată de un atac cu drone și că reparațiile necesită timp, însă guvernele din Ungaria și Slovacia afirmă că Ucraina menține blocajul ca formă de presiune politică.