Zelenski, invitat la Budapesta pe 23 octombrie, la 70 de ani de la Revoluția ungară, în contextul relansării relațiilor dintre Ucraina și Ungaria

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit o invitație pentru a participa, pe 23 octombrie, la Budapesta, la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția ungară din 1956, a confirmat adjunctul șefului administrației prezidențiale, Ihor Jovkva, pentru Euronews. Vizita, care nu este încă confirmată, ar avea loc în contextul eforturilor de relansare a relațiilor dintre Kiev și Budapesta.

„Am primit o invitație. Pe 23 octombrie va avea loc un eveniment pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Revoluției ungare. Președintele Ucrainei a primit o invitație să participe. Vom vedea”, a declarat Jovkva.

Între timp, Zelenski și premierul ungar Péter Magyar au avut vineri, în marja Consiliului European de la Bruxelles, prima lor întâlnire bilaterală oficială. Magyar a anunțat că ambele țări au convenit că au interesul de a pune relațiile politice și economice pe baze noi. Premierul a transmis solidaritatea sa cu Ucraina în fața agresiunii ruse și disponibilitatea Ungariei de a sprijini diplomatic obținerea unei încetări a focului și a unei păci durabile, potrivit Reuters.

Deschiderea diplomatică urmează adoptării de către Ucraina a unei legi care consolidează drepturile educaționale ale minorităților naționale. Situația comunității maghiare din Transcarpatia, în vestul Ucrainei, a reprezentat timp de mai mulți ani o sursă de tensiune între cele două state.

În timpul guvernării fostului premier Viktor Orban, disputa a devenit unul dintre principalele obstacole în calea avansării negocierilor de aderare a Ucrainei la UE. Guvernul Magyar a adoptat o abordare mai constructivă, menținând însă solicitarea ca autoritățile ucrainene să își respecte angajamentele privind drepturile minorităților.

Parlamentul ucrainean a aprobat luni noua legislație, promulgată ulterior de Zelenski. Marți, UE a deschis negocierile pentru încă două grupuri de capitole de aderare, după retragerea obiecțiilor Ungariei, numărul celor deschise ajungând astfel la patru din șase.

În interviul acordat înaintea întâlnirii de la Bruxelles, Jovkva a transmis că așteptările Kievului sunt „foarte pozitive” și a salutat sprijinul Ungariei pentru avansarea negocierilor europene.

„Am deschis patru grupuri de capitole, mai rămân două și suntem încrezători că poziția Ungariei va continua să fie la fel de constructivă ca până acum”, a afirmat el.

Oficialul ucrainean a subliniat că relația bilaterală trebuie să depășească tema sensibilă a aderării la UE.

„Chiar a venit timpul să ne așezăm la masă și să discutăm”, a declarat Jovkva.

Kievul s-a arătat deschis și unei vizite a premierului ungar în capitala Ucrainei. O altă posibilitate discutată este organizarea unei întâlniri la Berehove, localitate din Transcarpatia cu o comunitate maghiară importantă.

O eventuală participare a lui Zelenski la comemorările din Budapesta ar avea o semnificație simbolică deosebită. Revoluția ungară a început la 23 octombrie 1956, prin proteste împotriva dominației sovietice, transformate într-o revoltă populară reprimată ulterior de trupele URSS.