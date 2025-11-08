Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina: Cei doi lideri au discutat telefonic despre stabilirea parteneriatului strategic și proiecte comune în apărare finanțate prin SAFE

Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, vineri, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre situația actuală de securitate, precum și despre relațiile în plan bilateral, în timp ce liderul de la Kiev a precizat că l-a invitat pe liderul român să efectueze o vizită în Ucraina.

„Am avut o discuție consistentă cu președintele Zelenski privind situația actuală de securitate și nevoia de a crește eforturile pentru a ajunge la o pace durabilă și justă în Ucraina. Ucraina trebuie să câștige războiul, deoarece luptă pentru securitatea întregii Europe și pentru valorile noastre comune. Pe plan bilateral, am agreat să facem eforturi pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Amândoi suntem dedicați să implementăm o agendă pragmatică, de perspectivă și sustenabilă”, a scris președintele român, pe platforma X.

Substantive 📞 discussion with President @ZelenskyyUa today on the current security situation and the need for increased efforts to achieve a lasting and just peace in 🇺🇦. Ukraine needs to win this war, as it fights for the security of Europe as a whole and for our joint values.… pic.twitter.com/HMv7jFEcc0 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 7, 2025

La rândul său, președintele ucrainean a anunțat că a avut „o convorbire productivă” cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de situația diplomatică actuală, atacurile rusești și cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

„L-am informat cu privire la situația diplomatică actuală și la atacurile rusești aflate în desfășurare. Rusia continuă să respingă diplomația, iar noi am discutat despre pașii comuni care ar putea ajuta la readucerea Rusiei la realitate”, a declarat Zelenski.

Șeful statului ucrainean a subliniat că întrevederea telefonică a vizat și coordonarea sprijinului militar pentru Ucraina. „Desigur, am vorbit despre continuarea sprijinului în materie de apărare pentru Ucraina și despre necesitatea de a ne consolida apărarea antiaeriană, precum și despre importanța inițiativei PURL”, a spus el.

Zelenski a menționat, de asemenea, că o parte importantă a discuției a fost dedicată cooperării în domeniul apărării dintre Ucraina și România. „Am abordat cooperarea în domeniul apărării – capacitățile noastre și sistemele pe care suntem pregătiți să le exportăm în România, precum și proiectele pe care le putem implementa împreună în cadrul instrumentului SAFE. Avem un potențial puternic de parteneriat și suntem la fel de interesați de realizarea acestuia”, a afirmat președintele Ucrainei.

În încheiere, Zelenski a precizat că l-a invitat pe președintele României să efectueze o vizită în Ucraina. „L-am invitat pe președinte să viziteze Ucraina, iar echipele noastre vor lucra la pregătirea vizitei pentru a se asigura că va avea rezultate concrete”, a conchis liderul ucrainean.

România intenționează să valorifice oportunitatea oferită de mecanismul european SAFE pentru a construi în țară drone echipate cu tehnologie dezvoltată în Ucraina, a declarat ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu, în luna septembrie, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, după ce agenția Reuters a relatat că Bucureștiul și Kievul ar putea colabora pentru fabricarea de drone în cadrul programului de apărare finanțat de UE.

Prin intermediul acestui program SAFE, România va primi 16,6 miliarde de euro, fonduri care, potrivit prim-ministrului Ilie Bolojan, vor acoperi achizițiile militare anuale echivalente cu aproximativ 1% din PIB-ul țării în următorii cinci ani.

Referitor la cine va beneficia de aceste drone, Moșteanu a explicat că acestea vor fi disponibile pentru armatele României și Ucrainei și cele ale țărilor de pe flancul estic.

“Prioritatea numărul unu este Ucraina, pentru că are cea mai mare nevoie în momentul ăsta de drone, pentru că sunt atacați în fiecare noapte. În fiecare zi sunt omorâți civili în Ucraina. Prioritatea numărul unu pentru toată Europa, pentru toată lumea liberă și democrată, este ca Ucraina să câștige acest război. Și apoi, bineînțeles, pentru dotarea Armatei române și a celorlalte alte armate din zonă”, a conchis el, subliniind că ideea unui parteneriat România – Ucraina pentru producția de drone se înscrie în dinamica adaptării la operațiunea NATO Eastern Sentry și cu “zidul de drone al UE”, ambele inițiate ca urmare a incursiunilor Rusiei în spațiul aerian euro-atlantic.