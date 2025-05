Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan într-o vizită în Ucraina în prima lor discuție telefonică: De România depind multe lucruri legate de securitate

Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică că speră la ”avantaje comerciale pe termen lung” între Uniunea Europeană și Statele Unite, în rarele comentarii pozitive din partea administrației Trump cu privire la comerțul UE-SUA, informează Politico Europe.

Înainte de o întâlnire duminică la Roma cu premierul italian și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, Vance a numit-o pe Meloni „un făuritor de punți” între Uniunea Europeană și Statele Unite.

”Cred că vom avea o conversație extraordinară și sper că va fi începutul unor negocieri comerciale pe termen lung și al unor avantaje comerciale pe termen lung între Europa și Statele Unite”, a declarat Vance.

Este pentru prima dată de când președintele Donald Trump a declanșat luna trecută războiul său global al tarifelor vamale când un membru al administrației sale a vorbit în mod pozitiv în public despre perspectivele unui schimb comercial american avantajos cu UE.

Von der Leyen a subliniat că ”ceea ce ne unește este faptul că, în cele din urmă, ne dorim … să avem o soluție bună pentru ambele părți”.

I was glad to meet with @VP Vance again.

Very grateful to @GiorgiaMeloni for hosting this important meeting. It was needed. And it was good.

Indeed, we found a lot of common ground, which is natural for strong partners like us.

On trade, we both want a good deal that delivers… pic.twitter.com/Je69jypGPs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025