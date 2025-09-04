Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică

Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată joi la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online. Aflat în capitala Franței, Zelenski a acordat și un interviu pentru presa franceză, unde a subliniat că traiectoria economică postbelică a Coreei de Sud și puternicele sale sisteme de apărare aeriană ar putea servi drept exemplu pentru Ucraina, dacă Statele Unite vor sprijini Kievul așa cum au făcut-o cu Seulul.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a subliniat că la întâlnire au participat peste 30 de state care și-au reafirmat solidaritatea cu Ucraina și determinarea de a construi un cadru de securitate pe termen lung. La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.

Potrivit liderului ucrainean, discuțiile s-au concentrat pe contribuțiile concrete ale fiecărui stat la apărarea Ucrainei în mai multe domenii strategice.

„Am discutat în detaliu disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Ne-am coordonat pozițiile și am analizat elementele garanțiilor de securitate. Le sunt recunoscător tuturor pentru înțelegerea faptului că principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a transmis Zelenski.

Mesajul său a venit într-un context în care Kievul insistă asupra consolidării sprijinului internațional și a menținerii presiunii asupra Moscovei.

„Împărtășim aceeași viziune conform căreia Rusia depune toate eforturile pentru a tergiversa procesul de negociere și a prelungi războiul. Sprijinul pentru Ucraina trebuie sporit și presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată. Sunt în pregătire măsurile pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE. Japonia lucrează, de asemenea, la măsuri de sancționare”, a precizat liderul ucrainean.

Într-un interviu acordat joi ziarului francez Le Point, Zelenski a evidențiat că traiectoria economică postbelică a Coreei de Sud și puternicele sale sisteme de apărare aeriană ar putea servi drept exemplu pentru Ucraina, dacă Statele Unite ar sprijini Kievul așa cum au făcut-o cu Seulul.

El a declarat că boomul economic al Coreei de Sud din secolul al XX-lea „demonstrează că valorile au triumfat” și ar putea fi „un bun exemplu” pentru Ucraina.

Începând cu anii 1960, Coreea de Sud s-a transformat dintr-una dintre cele mai sărace țări din lume într-o economie industrială avansată, devenind un lider mondial în domeniul tehnologiei, cu companii precum Samsung și Hyundai. Washingtonul și Kievul au semnat în mai un acord pentru înființarea unui fond de investiții care să ajute la reconstrucția Ucrainei postbelice, devastată de invazia rusă din 2022.

În finalul reuniunii “Coaliției de Voință”, Zelenski a adresat un mesaj de recunoștință aliaților și a menționat explicit rolul Statelor Unite.

„Le mulțumesc tuturor pentru această muncă importantă, pentru sprijinul acordat poporului nostru și pentru disponibilitatea de a rămâne alături de Ucraina și de a ne ajuta să protejăm vieți. Aș dori să adresez mulțumiri speciale președintelui Trump pentru toate eforturile sale de a pune capăt acestui război și pentru disponibilitatea Americii de a oferi sprijin Ucrainei din partea sa”, a conchis el.

În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.

După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii.

Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.