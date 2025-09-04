INTERNAȚIONAL
Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică
Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată joi la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online. Aflat în capitala Franței, Zelenski a acordat și un interviu pentru presa franceză, unde a subliniat că traiectoria economică postbelică a Coreei de Sud și puternicele sale sisteme de apărare aeriană ar putea servi drept exemplu pentru Ucraina, dacă Statele Unite vor sprijini Kievul așa cum au făcut-o cu Seulul.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a subliniat că la întâlnire au participat peste 30 de state care și-au reafirmat solidaritatea cu Ucraina și determinarea de a construi un cadru de securitate pe termen lung. La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
Potrivit liderului ucrainean, discuțiile s-au concentrat pe contribuțiile concrete ale fiecărui stat la apărarea Ucrainei în mai multe domenii strategice.
„Am discutat în detaliu disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Ne-am coordonat pozițiile și am analizat elementele garanțiilor de securitate. Le sunt recunoscător tuturor pentru înțelegerea faptului că principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică”, a transmis Zelenski.
Today’s Coalition of the Willing meeting was attended by leaders in person and online. Over 30 countries, all united by the same goal: to end this war with a reliable peace and long-term security.
We discussed in detail each country’s readiness to make a contribution to ensuring… pic.twitter.com/1LiqpIatqq
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2025
Mesajul său a venit într-un context în care Kievul insistă asupra consolidării sprijinului internațional și a menținerii presiunii asupra Moscovei.
„Împărtășim aceeași viziune conform căreia Rusia depune toate eforturile pentru a tergiversa procesul de negociere și a prelungi războiul. Sprijinul pentru Ucraina trebuie sporit și presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată. Sunt în pregătire măsurile pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE. Japonia lucrează, de asemenea, la măsuri de sancționare”, a precizat liderul ucrainean.
Într-un interviu acordat joi ziarului francez Le Point, Zelenski a evidențiat că traiectoria economică postbelică a Coreei de Sud și puternicele sale sisteme de apărare aeriană ar putea servi drept exemplu pentru Ucraina, dacă Statele Unite ar sprijini Kievul așa cum au făcut-o cu Seulul.
El a declarat că boomul economic al Coreei de Sud din secolul al XX-lea „demonstrează că valorile au triumfat” și ar putea fi „un bun exemplu” pentru Ucraina.
Începând cu anii 1960, Coreea de Sud s-a transformat dintr-una dintre cele mai sărace țări din lume într-o economie industrială avansată, devenind un lider mondial în domeniul tehnologiei, cu companii precum Samsung și Hyundai. Washingtonul și Kievul au semnat în mai un acord pentru înființarea unui fond de investiții care să ajute la reconstrucția Ucrainei postbelice, devastată de invazia rusă din 2022.
În finalul reuniunii “Coaliției de Voință”, Zelenski a adresat un mesaj de recunoștință aliaților și a menționat explicit rolul Statelor Unite.
„Le mulțumesc tuturor pentru această muncă importantă, pentru sprijinul acordat poporului nostru și pentru disponibilitatea de a rămâne alături de Ucraina și de a ne ajuta să protejăm vieți. Aș dori să adresez mulțumiri speciale președintelui Trump pentru toate eforturile sale de a pune capăt acestui război și pentru disponibilitatea Americii de a oferi sprijin Ucrainei din partea sa”, a conchis el.
În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.
După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
NATO
Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron
Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și prin videoconferință.
”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii, relatează AFP, Reuters și The Guardian.
”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.
De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancțiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.
La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina și aliații săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanțiile de securitate și că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre țările care au convenit să contribuie la respectivele garanții.
Citiți și Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică
El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament și le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei reuniți în Coaliția Voinței’ își unesc forțele pentru a consolida garanțiile de securitate în aer, pe mare și la sol.
”În același timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancțiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.
We had an important meeting of the Coalition of the Willing.
We are joining forces to strengthen Ukraine’s security guarantees – through air, sea, land, and the regeneration of Ukraine’s Forces. The Coalition is not only willing, but also able to deliver.
At the same time, we… pic.twitter.com/Rm8gqTdSyo
— António Costa (@eucopresident) September 4, 2025
O precizare similară a fost făcută și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Coaliția de Voință creează condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina. Primele garanții de securitate sunt forțele armate ucrainene puternice. În al doilea rând, forțele de asigurare cu sprijinul SUA. În al treilea rând, o poziție robustă a apărării europene. Vrem pace pentru Ucraina”, a afirmat ea.
The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.
The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.
Second, reassurance forces with US support
Third, a robust European defence posture.
We want peace for Ukraine ↓ pic.twitter.com/D9q1moTb4e
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2025
“Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
Europenii sunt "gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată", la finalul unei lungi perioade de pregătire care "s-a încheiat", a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
Citiți și Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
NATO
Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la o reuniune „foarte bună și substanțială” a „Coaliției de Voință”, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu privire la definirea și acordarea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina.
Șeful statului a salutat progresele realizate în direcția unor garanții de securitate robuste pentru Ucraina și a subliniat importanța unității transatlantice în fața agresiunii ruse.
„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților americani la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor comune pentru atingerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, pe X, după participarea la reuniune.
Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer.
I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine.
Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025
O parte din liderii participanți, în frunte cu Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez Donald Tusk și liderii instituțiilor UE, au luat parte la reuniunea „Coaliției de Voință" de la Paris, în vreme ce lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
La Palatul Elysee a mai fost prezent și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, dar și prim-miniștrii Danemarcei, Mette Frederiksen, și Olandei, Dick Schoof.
În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.
După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
În ceea ce privește poziția Bucureștiului, președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.
„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.
Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.
În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.
“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a conchis președintele.
Europenii sunt "gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată", la finalul unei lungi perioade de pregătire care "s-a încheiat", a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
REPUBLICA MOLDOVA
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi informațiile false potrivit cărora România ar furniza gratuit sau la jumătate de preț energie electrică Republicii Moldova. El a precizat că, în luna august, România a importat energie la un preț mediu de 78 euro/MWh și a exportat către Republica Moldova la 115 euro/MWh, adică mai scump decât a cumpărat.
„Să mai fac o specificație foarte clară referitoare la unele fake news-uri pe care le-am văzut în ultima perioadă, prin care România dă gratis energie în Republica Moldova. Am cerut datele pe piața SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacționează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcție de prețul la anumite intervale orare, se vinde și se cumpără”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă la Guvern, scrie Agerpres.
Bogdan Ivan a explicat că, în luna iulie, România a importat energie electrică la un preț mediu de 104 euro/MWh și a vândut-o cu 127 euro/MWh, adică la un preț mai mare decât cel de import.
„În luna august, a importat la 78 euro per megawatt în medie și a exportat, adică a vândut, la 115 euro per megawatt, adică a vândut mai scump decât a cumpărat din Republica Moldova”, a adăugat ministrul.
El a explicat că prețul energiei electrice în Republica Moldova este unul redus întrucât Guvernul are un mecanism de subvenționare și pentru că a eliminat TVA la energie electrică.
„Guvernul Republicii Moldova a statuat un mecanism de protecție a consumatorilor din această țară, prin care subvenționează un consum de până la 110 kW oră, doar diferența rămânând să fie plătită de oameni, și au instituit o măsură prin care au eliminat TVA la energia electrică, lucru care a adus ca astăzi prețul să fie evident mult mai mic. Dacă ar fi ca aceste două mecanisme să fie în vigoare, n-ar fi o diferență foarte mare de prețurile din România, Bulgaria, Grecia cele din Republica Moldova. Și vreau să elimin acest mit odată și aceste minciuni care se propagă în mediul online, în special conform cărora România își folosește o parte din avantaje strategice pentru a da energie la jumătate de preț într-o țară vecină, țară prietenă, o țară cu foarte mulți prieteni, extrem de importantă pentru noi, pe care o prețuim, dar una e una și alta-i alta”, a susținut Bogdan Ivan.
