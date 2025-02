Zelenski le transmite lui Trump și Putin că Ucraina va considera nul orice acord SUA-Rusia: Ucraina nu va lua parte la negocierile din Arabia Saudită

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că a ajuns la reuniunea de urgență a liderilor europeni, organizată de președintele Emmanuel Macron, pentru a purta discuții „cruciale” privind securitatea Europei, care se „află la un punct de cotitură.”

„Tocmai am sosit la Paris pentru discuții cruciale. Securitatea Europei se află la un punct de cotitură. Da, este vorba despre Ucraina – dar este vorba și despre noi. Avem nevoie de o reacție urgentă. Avem nevoie de o creștere în apărare. Și avem nevoie de ambele acum”, a scris președinta Executivului European într-un mesaj postat pe contul X.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2025