Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în Turcia pe 19 noiembrie „pentru a revitaliza negocierile” cu Rusia, a anunțat acesta marți, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Ne pregătim să revitalizăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri”, a declarat Zelenski, aflat în aceeași zi într-o vizită în Spania. „Să facem tot ce este posibil pentru a aduce sfârșitul războiului mai aproape este prioritatea principală a Ucrainei”, a subliniat președintele ucrainean.

Vizita vine pe fondul stagnării evidente a dialogului direct dintre Kiev și Moscova, ultima rundă publică de discuții având loc în urmă cu aproape patru luni, în ciuda eforturilor conduse de Statele Unite pentru a găsi o soluție diplomatică la războiul declanșat de invazia rusă.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va fi de asemenea prezent la Istanbul și ar putea să se alăture discuțiilor cu Zelenski, conform unei surse anonime din Turcia. Totuși, Rusia nu va fi reprezentată la întâlnire.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „deocamdată, aceste contacte au loc fără participarea Rusiei.” „Vom aștepta informații despre ce anume va fi discutat la Istanbul”, a adăugat oficialul.

Schimbul de prizonieri, o prioritate pentru Kiev

Zelenski a subliniat că Ucraina intenționează să reactiveze procesul de schimb de prizonieri de război cu Moscova, afirmând că scopul este „să restabilim” acest mecanism și „să îi aducem pe prizonierii de război ucraineni acasă.”

Declarația vine la câteva zile după ce Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, a efectuat o vizită la Istanbul pe 11 noiembrie, pentru a încerca „deblocarea” relațiilor privind schimbul de prizonieri. Deși nu a anunțat negocieri directe cu Rusia, Umerov a declarat ulterior că părțile „s-au pus de acord să activeze aranjamentele de la Istanbul” pentru eliberarea a 1.200 de ucraineni deținuți în Rusia.

Conform estimărilor, peste 2.500 de soldați ucraineni se află încă în captivitate rusă.

Anul acesta, la Istanbul, au avut loc mai multe runde de negocieri între Ucraina și Rusia, care au dus la schimbul a mii de prizonieri și repatrierea rămășițelor soldaților căzuți. Totuși, aceste discuții nu au dus la niciun progres substanțial în direcția unui acord de încetare a focului sau a unei soluții de pace mai ample.

Între timp, eforturile președintelui american Donald Trump de a intermedia un acord între Kiev și Moscova se află în impas, pe fondul refuzului președintelui rus Vladimir Putin de a face concesii sau de a se întâlni cu Zelenski. Un summit planificat la Budapesta între Trump și Putin a fost, de asemenea, anulat, după ce Washingtonul a concluzionat că Moscova nu va accepta o încetare a focului.

Kievul, sprijinit de Statele Unite și guvernele europene, a cerut o încetare a focului pe actualele linii de front. Moscova a respins propunerea și continuă să ceară ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donbas.