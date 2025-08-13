Zelenski merge la Berlin pentru discuții cu cancelarul german înaintea unei videoconferințe cu Trump și liderii europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va călători pe 13 august la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz, înaintea unor discuții cu liderii americani și europeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serhii Nikiforov, relatează DW.

Nikiforov a precizat că cei doi lideri vor avea o întrevedere bilaterală înainte de a participa la o videoconferință alături de lideri europeni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele SUA, Donald Trump. Potrivit guvernului german, conferința este programată pentru ora locală 14:00, relatează Reuters.

Apelul are loc cu doar două zile înaintea întâlnirii planificate între Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska – primele discuții față în față dintre cei doi de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Trump a descris discuțiile din Alaska drept o întâlnire „de tatonare” în cadrul eforturilor sale de a pune capăt războiului ruso-ucrainean. El a declarat că atât Kievul, cât și Moscova ar trebui să cedeze teritorii pentru a ajunge la un acord, o poziție care a alarmat capitalele europene și Kievul.

O sursă neidentificată, familiară cu deliberările de la Washington, a declarat pentru Reuters că nu poate fi exclusă posibilitatea ca Trump să încerce să ajungă direct la un acord cu Putin, fără implicarea Ucrainei sau a Europei.

Într-o conferință de presă pe 11 august, Trump a confirmat că Zelenski nu va participa la întâlnirea din Alaska cu Putin, spunând că „nu face parte din aceasta”. Trump a adăugat că intenționează, în cele din urmă, să îi aducă aducă laolaltă pe președinții Ucrainei și Rusiei, „fie cu mine prezent, fie în absența mea”.

Putin a cerut public interzicerea aderării Ucrainei la NATO și retragerea completă din regiunile parțial ocupate Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie ca precondiție pentru negocieri. Zelenski a respins cedarea oricărui teritoriu Rusiei și a cerut un armistițiu ca prim pas spre negocieri de pace, poziție sprijinită de aliații europeni ai Kievului.

Nikiforov a mai anunțat că o reuniune online a „coaliției de voință” va avea loc mai târziu în cursul zilei. Potrivit guvernului german, întâlnirea este programată la ora 16:30, ora Berlinului, și se va concentra pe planurile de sprijin pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu.