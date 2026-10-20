Zelenski merge la Oslo pentru discuții cu liderii Norvegiei și Finlandei și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Întâlnirea a fost solicitată de Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski efectuează marți o vizită în Norvegia pentru discuții privind războiul din Ucraina cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele Finlandei, Alexander Stubb. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor participa, de asemenea, la reuniune, potrivit comunicatelor oficiale publicate de guvernul norvegian și președinția finlandeză.

Întâlnirea de la Oslo a fost organizată la solicitarea liderului ucrainean, în cadrul eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.

„Președintele Zelenski a cerut Norvegiei și Finlandei să organizeze o întâlnire ca parte a eforturilor diplomatice în curs, în acest moment critic pentru Ucraina. Președintele Stubb și cu mine suntem foarte bucuroși să putem găzdui această întâlnire la Oslo”, a declarat Støre, potrivit guvernului norvegian.

Într-un comunicat separat, guvernul norvegian a precizat că Witkoff se va deplasa la Oslo, în timp ce Kushner va participa de la distanță. Implicarea celor doi emisari americani a fost solicitată tot de Ucraina.

„Sunt încântat că pot participa. Eforturi diplomatice au avut loc anterior în mai multe țări, iar Norvegia și Finlanda sunt bucuroase să poată continua această activitate. Obiectivul este de a orienta eforturile diplomatice într-o direcție mai constructivă”, a afirmat premierul norvegian.

La rândul său, președinția Finlandei a anunțat că discuțiile dintre Stubb, Zelenski și Støre vor viza războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și situația generală de securitate din Europa. Comunicatul a fost actualizat pentru a include participarea lui Witkoff și Kushner.

Programul vizitei lui Zelenski include și o audiență la regele Haakon, la Palatul Regal, precum și o deplasare la Parlamentul norvegian, unde se va întâlni cu președintele legislativului și cu liderii parlamentari.

După reuniune este prevăzută o conferință de presă comună a președintelui ucrainean, președintelui finlandez și premierului norvegian.