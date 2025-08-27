Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj în limba română pentru omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, subliniind importanța faptului că Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună către Uniunea Europeană.

“Adresez sincere felicitări președintei Maia Sandu și poporului Moldovei cu ocazia Zilei Independenței. Noi apreciem colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările noastre sunt legate reciproc, și împreună trebue să apărăm popoarele noastre, statele noastre și independența noastră. Chiar asta facem noi acum”, a scris Zelenski, în limba română, pe X.

“Rețineți: numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri”, a subliniat liderul ucrainean, după ce recent a respins “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE și considerând acest deziderat ca parte “a garanțiilor de securitate” ce trebuie acordate Kievului după războiul declanșat de Moscova.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.