REPUBLICA MOLDOVA

Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri

Published

4 hours ago

on

© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis miercuri un mesaj în limba română pentru omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, subliniind importanța faptului că Ucraina și Republica Moldova trebuie să meargă împreună către Uniunea Europeană.

“Adresez sincere felicitări președintei Maia Sandu și poporului Moldovei cu ocazia Zilei Independenței. Noi apreciem colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările noastre sunt legate reciproc, și împreună trebue să apărăm popoarele noastre, statele noastre și independența noastră. Chiar asta facem noi acum”, a scris Zelenski, în limba română, pe X.

“Rețineți: numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri”, a subliniat liderul ucrainean, după ce recent a respins “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE și considerând acest deziderat ca parte “a garanțiilor de securitate” ce trebuie acordate Kievului după războiul declanșat de Moscova.

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

REPUBLICA MOLDOVA

Bolojan promite că România va rămâne “susținător de neclintit al idealurilor R. Moldova și al românilor de peste Prut”: Vom fi punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut

Published

4 hours ago

on

August 27, 2025

By

© Guvernul României

România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului, a transmis miercuri prim-ministrul Ilie Bolojan, într-un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova.

“Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, a afirmat premierul.

Bolojan a reiterat și mesajul transmis sâmbătă, la Chișinău, când a efectuat prima sa vizită externe în calitate de prim-ministru.

“Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european.  La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, a conchis prim-ministrul.

 

Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.

Această zi națională coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.

Astfel, miercuri se vor afla la Chișinău președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk pentru a participa la evenimentele de Ziua Independenței Republicii Moldova, prilej cu care vor reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.

Acest veritabil desant politic european a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

INTERNAȚIONAL

Kaja Kallas: Astăzi, pulsul Europei bate alături de Republica Moldova și de parcursul său către UE

Published

6 hours ago

on

August 27, 2025

By

© European Union 2025

De Ziua Națională a Republicii Moldova, Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a transmis un mesaj de felicitare și încurajare pentru parcursul european al țării de peste Prut. 

„La mulți ani, Moldova, de Ziua Națională! Ai arătat lumii ce înseamnă independența: libertatea de a-ți alege drumul și viitorul. Astăzi, pulsul Europei bate alături de tine și de parcursul tău către UE”, a transmis șefa diplomației UE într-un mesaj postat pe contul X. 

Mesajul înaltului oficial european subliniază susținerea fermă a Uniunii Europene pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova și reafirmă importanța valorilor democratice în consolidarea parcursului european al acestei țări. 

Ziua Independenței Republicii Moldova este marcată pe 27 august, comemorând proclamarea independenței din 1991. 

Citiți și: Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței

REPUBLICA MOLDOVA

Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței

Published

6 hours ago

on

August 27, 2025

By

© European Union, 2023 - Source: EP

Liderii instituțiilor Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare, miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, profitând de acest prilej pentru a reafirma sprijinul politic și instituțional pentru parcursul european al țării de peste Prut.

Într-un mesaj pe X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a dorit să asigure Chișinăul și cetățenii moldoveni că instituția „va face tot ce este necesar” pentru a susține integrarea europeană a Moldovei.

„Republica Moldova este un stat european. Prin istorie, geografie, identitate, cultură și tradiție. Locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este împreună. Și Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de voi în procesul de aderare la UE”, a transmis Metsola.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pus accentul în mesajul transmis pe apartenența la familia europeană a Republicii Moldova.

„Felicitări cu ocazia Zilei Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim libertatea, suveranitatea și democrația voastră. Și viitorul vostru european”, a scris Costa.

Un mesaj similar de susținere a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„La mulți ani de Ziua Independenței prietenilor noștri moldoveni și ție, dragă Maia Sandu! Astăzi sărbătorim democrația Moldovei, spiritul neînfrânt al poporului său și dragostea acestuia pentru libertate. Rămânem alături de voi pe calea către viitorul nostru european comun”, a afirmat șefa Executivului european

 

Astăzi, 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței, la 34 de ani de la proclamarea desprinderii de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea este onorată de o vizită de rang înalt, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, aflându-se la Chișinău pentru a participa la festivități. Prezența celor trei lideri europeni reprezintă un semnal puternic de sprijin pentru suveranitatea și parcursul proeuropean al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, dar și în contextul regional marcat de războiul Rusiei în Ucraina și de tacticile hibride folosite de Moscova pentru a influența viitorul țării de peste Prut.

