Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că s-a întâlnit la Kiev cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu, aflată în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului.

„Este un semn important de sprijin pentru poporul nostru”, a transmis Zelenski, într-o postare pe X.

Liderul ucrainean i-a mulțumit oficialului român pentru asistența constantă oferită de România.

„Am mulțumit pentru asistența militară, politică, logistică și, desigur, pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”, a spus președintele ucrainean, referindu-se la faptul că România a donat Ucrainei un sistem de rachete Patriot și antrenează, la Centrul European F-16 de la Fetești, piloți ucraineni pentru avioane de luptă F-16.

I met with Romania's Foreign Minister @oana_toiu. This is her first visit to Ukraine since taking office and an important sign of support for our people. I thanked her for Romania's consistent assistance – military, political, logistical, and, of course, for the significant…

El a subliniat că „atacurile ruse reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune” și a considerat „pe deplin justificată” decizia Parlamentului României de a doborî dronele care intră în spațiul aerian românesc.

„Am discutat despre ceea ce putem face împreună pentru a proteja comunitățile de atacurile aeriene”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Zelenski, întrevederea a inclus discuții și despre situația de securitate, diplomație, instruirea militarilor ucraineni în România, precum și despre proiecte comune de infrastructură și energie.

„Există propuneri concrete privind consolidarea legăturilor și întărirea securității în regiunea Mării Negre”, a precizat președintele Ucrainei.

Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.

La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha.

Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.