Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că s-a întâlnit la Kiev cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu, aflată în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului.
„Este un semn important de sprijin pentru poporul nostru”, a transmis Zelenski, într-o postare pe X.
Liderul ucrainean i-a mulțumit oficialului român pentru asistența constantă oferită de România.
„Am mulțumit pentru asistența militară, politică, logistică și, desigur, pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene”, a spus președintele ucrainean, referindu-se la faptul că România a donat Ucrainei un sistem de rachete Patriot și antrenează, la Centrul European F-16 de la Fetești, piloți ucraineni pentru avioane de luptă F-16.
I met with Romania’s Foreign Minister @oana_toiu. This is her first visit to Ukraine since taking office and an important sign of support for our people.
I thanked her for Romania’s consistent assistance – military, political, logistical, and, of course, for the significant… pic.twitter.com/h8Qi7MNRzz
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025
El a subliniat că „atacurile ruse reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune” și a considerat „pe deplin justificată” decizia Parlamentului României de a doborî dronele care intră în spațiul aerian românesc.
„Am discutat despre ceea ce putem face împreună pentru a proteja comunitățile de atacurile aeriene”, a adăugat acesta.
Potrivit lui Zelenski, întrevederea a inclus discuții și despre situația de securitate, diplomație, instruirea militarilor ucraineni în România, precum și despre proiecte comune de infrastructură și energie.
„Există propuneri concrete privind consolidarea legăturilor și întărirea securității în regiunea Mării Negre”, a precizat președintele Ucrainei.
Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.
La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha.
Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.
Israelul aprobă planul de pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei
Cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.
Conform documentului adoptat, armata israeliană „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza în timp ce oferă ajutoare umanitare populației civile din afara zonelor de conflict”. În același comunicat, se precizează că „Cabinetul de securitate – printr-un vot cu majoritate – a adoptat cinci principii pentru a încheia războiul: dezarmarea Hamas, întoarcerea tuturor ostaticilor – vii și morți, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul de securitate israelian în Fâșia Gaza, stabilirea unei administrații civile alternative care să nu fie nici Hamas și nici Autoritatea Palestiniană”.
În prezent, armata israeliană controlează sau operează la sol în circa 75% din teritoriul Fâșiei Gaza și continuă bombardamentele în zonele considerate ținte strategice.
Hamas a reacționat acuzându-l pe premierul israelian că urmărește „să scape de ostatici și să-i sacrifice în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste” și avertizând că „orice escaladare (…) nu va fi o plimbare în parc și va avea un cost mare și dureros” pentru Israel. Gruparea islamistă deține încă 49 de ostatici, dintre care 27 ar fi decedați.
Potrivit presei israeliene, planul are ca obiectiv „cucerirea întregii Fâșii Gaza, inclusiv a orașului Gaza și a taberelor de refugiați” din centrul teritoriului, o operațiune estimată să dureze câteva luni și să implice mobilizarea masivă a rezerviștilor.
Șeful de stat major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a afirmat că „vom continua să ne exprimăm poziția fără frică, într-un mod pragmatic, independent și profesional” și a adăugat: „Nu ne vom mai limita răspunsul. Vom elimina amenințările în stadiul lor incipient”.
Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.
Ministerul Sănătății controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate credibile de ONU, raportează 61.258 de morți palestinieni, majoritatea civili, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății indică 99 de decese cauzate de malnutriție de la începutul anului, inclusiv 29 de copii sub cinci ani – număr „probabil subestimat”, potrivit directorului general Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Israelul a mai ocupat Fâșia Gaza în 1967, instalând 21 de colonii până la retragerea unilaterală decisă de premierul Ariel Sharon în 2005.
Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei
În cadrul vizitei oficiale în Ucraina, la 7 august 2025, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha, context în care șefa diplomației române a salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, apreciind eroismul poporului ucrainean și eforturile întreprinse de autoritățile de la Kiev pentru o pace justă și durabilă. În egală măsură, a evidențiat importanța parcursului european al Ucrainei, salutând progresele importante obținute până în acest moment și încurajând continuarea eforturilor pentru implementarea credibilă, predictibilă și cuprinzătoare a procesului de reformă.
“Am vizitat spitalul pentru copii Okhmatdyt și am fost martoră la reziliența acestui popor. În ciuda acestor momente oribile, medicii si asistenții, voluntarii, mamele și membrii familiei, cu toții contribuie. Am fost profund impresionată de curajul și determinarea lor până la cei mai mici. Poate acesta este cel mai important lucru care ne unește, dorința de a ne proteja copiii”, a afirmat demnitarul român in conferința comună de presă.
Ministrul Oana Țoiu a prezentat demersurile autorităților române în sprijinul Ucrainei și al poporului ucrainean, cu un accent special asupra investițiilor în dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. A arătat că aceste proiecte ample vor juca un rol fundamental și în participarea activă a României la reconstrucția Ucrainei, precum și la dezvoltarea economică și creșterea rezilienței regionale. A subliniat importanța unei Ucraine suverane, independente și europene pentru o regiune a Mării Negre sigură și prosperă. A salutat, în acest context, importanța pe care UE și NATO o acordă acestei regiuni și rolul special al țărilor riverane cu obiective similare în implementarea unor proiecte concrete care să transpună în realitate viziunea strategică față de această regiune.
“De când a început acest război de agresiune, am fost susținători fermii ai păcii și susținători fermi ai vecinilor noștri. Permiteți-mi să fiu clară: acesta este la fel de mult un act de solidaritate internațională între națiuni suverane și vecine, cât este un mijloc a de a asigura securitatea României. Împreună, am transformat aceste circumstanțe dificile într-o oportunitate de cooperare structurată. Am investit masiv în infrastructura noastră și am deschis noi puncte de trecere a frontierei. Construim noi poduri între economiile, societățile și culturile noastre”, a declarat ea.
Consultările politice bilaterale dintre miniștrii afacerilor externe ai României și Ucrainei au acoperit toate temele agendei bilaterale. Cei doi demnitari au avut un amplu schimb de opinii privind situația de securitate, prioritățile imediate, precum și perspectivele de dezvoltare pe termen lung ale relației bilaterale, inclusiv prin ridicarea acesteia la nivel de Parteneriat Strategic pentru pace, democrație și prosperitate.
În acest context, ministrul afacerilor externe al României a subliniat importanța fundamentală a protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv a drepturilor educaționale, religioase și a dreptului la libera asociere. A vorbit despre rolul acestor persoane în apropierea dintre cele două țări și în consolidarea unei relații durabile, ancorate în valori și aspirații comune. Oana Țoiu s-a referit la contribuția unică a etnicilor români din Ucraina și a ucrainenilor din România la apropierea și mai mare a celor două țări, precum și la asigurarea unui viitor european, sigur și prosper.
“Foarte importante sunt comunitățile noastre, comunitatea de români din Ucraina și comunitatea ucraineană din România. Salut in acest sens intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române”, a continuat ea.
Ministrul ucrainean a transmis aprecieri pentru sprijinul României, prezentând situația dinamică de securitate din teren, precum și proiectele de acte normative aflate în pregătire pentru implementarea programului de reforme.
Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.
La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și cu prim-ministrul Yulia Svyrydenko.
Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.
România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina
În cadrul vizitei bilaterale la Kiev, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, întâlnirea constituind un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor.
Discuțiile au vizat cooperarea economică, inclusiv în industria de apărare, precum și prioritățile în materie de conectivitate. A fost subliniată importanța interconectivității în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei, cei doi oficiali trecând în revistă progresele realizate în mai multe proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa.
Prim-ministrul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. De asemenea, a fost exprimat interesul reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.
Ministrul Oana Țoiu a evidențiat investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv economic.
Totodată, a reafirmat sprijinul constant al României pentru parcursul european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din experiența de preaderare, subliniind importanța reformelor și respectarea drepturilor minorităților naționale.
Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.
La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha.
Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.
