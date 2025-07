Zelenski mulțumește Uniunii Europene pentru adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „O decizie crucială, luată la momentul potrivit”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Uniunii Europene pentru adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, apreciind unitatea și fermitatea cu care statele membre au acționat în sprijinul luptei împotriva agresiunii ruse.

„O decizie a Uniunii Europene la care am lucrat cu toții împreună. Am reușit să consolidăm cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru acest război, iar astăzi pachetul a fost aprobat. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit”, a scris Zelenski, pe platforma X.

A decision by the European Union that we all worked for together. We managed to strengthen the 18th package of sanctions against Russia for this war, and today the package has been approved. I thank everyone who contributed to this.

