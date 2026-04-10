Zelenski: O întâlnire SUA-Ucraina-Rusia, posibilă în următoarele luni dacă Moscova alege calea dezescaladării

Diana Zaim
Președintele Volodimir Zelenski susține că o viitoare întâlnire trilaterală SUA-Ucraina-Rusia ar fi posibilă în lunile următoare, dacă Rusia alege calea dezescaladării.

„Dacă Rusia alege calea dezescaladării, atunci cred că va avea loc o întâlnire trilaterală. Vor încerca să o organizeze în aprilie, mai sau iunie. Cred că acestea sunt luni cheie pentru ei. Și cred că va fi foarte dificil pentru noi până în septembrie”, a scris Zelenski într-un mesaj pe contul X, după o întâlnire cu un grup de jurnaliști.

Acesta consideră că SUA, începând cu luna iunie, se vor concentra pe alegerile interne și că nu vor mai acorda timp suplimentar pentru acest dialog: „În opinia mea, americanii nu vor mai acorda nimănui timp suplimentar pentru acest dialog. Odată cu începutul verii, Statele Unite se vor concentra și mai mult pe procesele interne – pe alegeri. Și cred că au un fel de termen limită politic intern – în jurul lunii august. Așadar, această perioadă de primăvară-vară va fi destul de dificilă din punct de vedere politic și diplomatic. S-ar putea să existe presiuni asupra Ucrainei. Vor exista, de asemenea, presiuni pe câmpul de luptă. Dar noi înțelegem interesele naționale ale Ucrainei și ce poate garanta securitatea.”

De asemenea, președintele subliniază că o presiune suplimentară asupra Rusiei în această perioadă este absolut necesară: „Este important ca, în această perioadă, să existe o presiune suficientă și asupra Rusiei.”

Zelenski propune, totodată, organizarea unui summit NATO absolut fără precedent, istoric, care să schimbe regulile jocului și, într-un anumit sens, victorios: „Dar asta depinde de ei – de ceea ce sunt efectiv pregătiți să facă și de faptul dacă iau în serios amenințările care nu sunt îndreptate doar împotriva unei singure țări, ci împotriva tuturor.”

Donald Trump, "onorat" să îl susțină din nou pe Viktor Orban: Luptă neobosit pentru poporul său, la fel cum fac eu pentru SUA
Trump avertizează Iranul să oprească taxarea petrolierelelor din Strâmtoarea Hormuz: Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

