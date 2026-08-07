Zelenski ordonă pregătirea unei „operațiuni speciale de sancțiuni” pentru limitarea industriei militare ruse. Furnizorii externi de componente, în vizor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut elaborarea unui plan de sancțiuni țintite împotriva companiilor și rețelelor care susțin industria militară rusă, afirmând că Moscova trebuie împiedicată să se adapteze restricțiilor deja impuse.

Decizia a fost luată în urma unei reuniuni de coordonare dedicate tuturor măsurilor restrictive aplicate Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei, a precizat Zelenski într-un mesaj publicat joi pe Facebook.

„Am avut o reuniune de coordonare privind sancțiunile noastre – toate formele de sancțiuni împotriva Rusiei pentru acest război. Cea mai importantă sarcină este să nu-i oferim Rusiei timp să se adapteze restricțiilor. Vedem că fiecare rachetă rusească, fiecare dronă și majoritatea celorlalte tipuri de arme rusești conțin componente esențiale din alte țări, fără de care aceste arme pur și simplu nu ar exista”, a declarat liderul ucrainean.

Discuțiile au vizat inclusiv accesul Moscovei la mașini-unelte și tehnologii avansate pe care, potrivit președintelui ucrainean, Rusia nu le-ar putea dezvolta singură și în privința cărora se află cu o generație în urma statelor furnizoare.

Zelenski a susținut că trebuie intensificate presiunile pentru întreruperea acestor legături cu economia mondială și pentru restrângerea accesului industriei ruse de apărare la echipamente, componente, finanțare și expertiză externă.

„Am cerut pregătirea unui plan clar pentru o operațiune specială de sancțiuni, care să limiteze în mod semnificativ industria militară rusă – anumite companii din domeniile pe care le-am identificat. Fiecare participant la reuniune a primit sarcini clare. Mă aștept ca acestea să fie îndeplinite integral”, a subliniat președintele ucrainean, citat de Ukrinform.

Liderul de la Kiev nu a nominalizat companiile vizate și nici nu a prezentat calendarul noilor măsuri. Formularea utilizată de acesta se referă însă în mod explicit la o operațiune de sancțiuni economice și nu la lansarea unei noi acțiuni militare împotriva unor obiective din Rusia.

Anunțul vine la câteva zile după ce Ucraina a introdus sancțiuni împotriva a 23 de companii și a 20 de persoane implicate în aprovizionarea complexului militar-industrial rus cu echipamente și componente, inclusiv prin eludarea restricțiilor internaționale, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Printre entitățile vizate se numără producători de instrumente optice, sisteme de apărare antiaeriană, combustibil pentru rachete, echipamente de război electronic și drone, precum și companii informatice care furnizează soluții utilizate de instituțiile și industria de apărare ale Rusiei.

Noua inițiativă privind sancțiunile este distinctă de operațiunea de presiune desfășurată de Ucraina între 25 iunie și 4 august. Campania de 40 de zile, coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, a urmărit afectarea infrastructurii militare, energetice și logistice ruse prin lovituri cu drone și alte mijloace cu rază lungă de acțiune.

Potrivit bilanțurilor, în această perioadă au fost raportate atacuri asupra a cel puțin 20 de depozite ale companiei de comerț electronic Wildberries, a cel puțin 25 de rafinării și instalații petroliere și gaziere, precum și cel puțin 200 de lovituri asupra petrolierelor și navelor cargo din Marea Neagră și Marea Azov. Aceste cifre provin din surse ucrainene și relatări din presă și nu au fost verificate independent în totalitate.

Kievul afirmă că asemenea atacuri urmăresc să reducă veniturile utilizate de Rusia pentru finanțarea războiului și să perturbe aprovizionarea trupelor ruse cu combustibil, armament și muniție.

În paralel, Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei. Forțele Aeriene ucrainene au raportat lansarea a 381 de rachete de diferite tipuri în luna iulie, cel mai mare număr înregistrat într-o singură lună de la începutul invaziei pe scară largă.

Autoritățile ucrainene consideră că restricționarea accesului la componente străine reprezintă una dintre principalele modalități de reducere a capacității Rusiei de a menține acest ritm al producției și al atacurilor cu rachete și drone.