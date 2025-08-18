Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, înaintea întrevederii sale cu președintele american Donald Trump, că obiectivul central al discuțiilor de la Washington este obținerea unei păci „sigure și durabile” pentru Ucraina și pentru întreaga Europă.

În capitala americană, Zelenski a avut consultări cu liderii Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Comisiei Europene și cu secretarul general al NATO, pentru a-și coordona pozițiile înaintea întrevederii cu Donald Trump.

„Obiectivul nostru principal este o pace sigură și durabilă pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Și este important ca dinamica tuturor întâlnirilor noastre să conducă exact la acest rezultat. Înțelegem că nu ar trebui să ne așteptăm ca Putin să renunțe de bunăvoie la agresiune și la noile încercări de cucerire. De aceea, presiunea trebuie să funcționeze și trebuie să fie o presiune comună – din partea Statelor Unite și a Europei, precum și din partea tuturor celor din lume care respectă dreptul la viață și ordinea internațională”, a transmis liderul ucrainean pe rețelele sociale.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at…

Zelenski a subliniat că încetarea atacurilor și protejarea vieților nevinovaților sunt priorități imediate, mulțumind partenerilor internaționali care sprijină aceste obiective.

„Trebuie să oprim crimele, și le mulțumesc partenerilor noștri care lucrează în această direcție și, în cele din urmă, pentru o pace sigură și demnă”, a adăugat el.

„Ucraina este pregătită pentru o adevărată încetare a focului și pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate. Avem nevoie de pace”, a insistat președintele ucrainean.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.

După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.

Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.