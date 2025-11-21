Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile avute joi cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul privind un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni au respins ideea unor concesii dure în favoarea Rusiei, aceste evoluții având loc pe măsură ce Casa Albă a confirmat că SUA au lucrat discret timp de o lună la un plan de pace în 28 de puncte.

Potrivit planului susținut de Statele Unite, și consultat de Reuters, Kievul ar fi obligat să renunțe la întregul Donbas și să își reducă semnificativ armata — condiții considerate de mult timp de aliații Ucrainei drept echivalente cu o capitulare.

Planul prevede că Ucraina ar trebui să își limiteze armata la 600.000 de militari și că ar urma să „primească garanții solide de securitate”, fără a oferi detalii suplimentare. În același timp, în plan este stipulat că Polonia ar urma să găzduiască baze aeriene cu avioane de luptă europene, iar formatul G8 ar trebui refăcut prin reprimirea Rusiei.

Zelenski, al cărui birou a spus că a primit un proiect al planului, a declarat după întâlnirea cu secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, la Kiev, că Ucraina și Washingtonul vor lucra împreună asupra elementelor documentului.

„Partea americană și-a prezentat propunerile – punctele unui plan pentru încheierea războiului – viziunea lor. (…) Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă – Ucraina, Statele Unite și prietenii și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume”, a declarat Zelenski, într-un mesaj video difuzat la miezul nopții.

El a mai expus și principiile care compun poziția Ucrainei.

„Ucraina are nevoie de pace. O pace reală – una care să nu fie încălcată de o a treia invazie. O pace demnă – cu condiții care să respecte independența, suveranitatea și demnitatea poporului ucrainean. Și tocmai astfel de condiții trebuie să obținem. Am prezentat principiile noastre cheie. Și am convenit că echipele noastre vor lucra la aceste propuneri pentru a se asigura că totul este autentic. Nu vom face declarații dure”, a adăugat liderul de la Kiev.

„În zilele următoare, președintele Ucrainei se așteaptă să discute cu președintele Trump despre oportunitățile diplomatice existente și despre punctele esențiale necesare pentru a obține pacea”, a precizat administrația de la Kiev.

Ce conține planul? Pact de neagresiune Rusia-Ucraina-Europa, revenirea Rusiei în G8, acord economic bilateral SUA-Rusia, pe lângă concesii teritoriale ucrainene

Planul văzut de Reuters mai spune că ar urma să fie încheiat un acord de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa.

Se mai arată că NATO nu s-ar mai extinde și nu ar staționa trupe în Ucraina și că Rusia ar urma să fie reintegrată în economia globală, sancțiunile urmând să fie ridicate „în etape și de la caz la caz”.

Rusia ar fi invitată să reintre în G8, iar Statele Unite ar urma să încheie un acord cu Moscova privind energia, resursele naturale, infrastructura, inteligența artificială, centrele de date și extracția metalelor rare din zona Arctică.

Planul include mai multe concesii pentru Rusia, inclusiv recunoașterea de către Statele Unite a Crimeei, Luhansk și Donețk ca fiind, de facto, teritorii rusești, precum și retragerea forțelor ucrainene din partea regiunii Donețk pe care o controlează.

Casa Albă confirmă lucrul discret la acest plan

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un briefing că secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special al SUA Steve Witkoff au lucrat discret la acest plan timp de aproximativ o lună și că Trump susține documentul.

„Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realitățile situației, după cinci ani de război devastator, pentru a găsi cel mai bun scenariu în care ambele părți câștigă mai mult decât trebuie să cedeze”, a spus ea joi seară, după ce presa a relatat noi detalii din document.

„Acest plan a fost întocmit imediat după discuții cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației președintelui Zelenski, Rustem Umerov, care a fost de acord cu majoritatea prevederilor, după mai multe modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat un înalt oficial american.

Pacea nu poate fi o capitulare, avertizează europenii

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene, reuniți joi la Bruxelles, nu au comentat în detaliu planul american, dar au indicat că nu vor accepta solicitări care impun Kievului concesii „pedepsitoare”.

„Ucrainenii vor pace — o pace justă, care respectă suveranitatea tuturor, o pace durabilă, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării de o agresiune viitoare”, a spus ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot. „Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a adăugat el.

Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a fi viabil, a declarat și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

Biroul lui Zelenski a spus că Driscoll i-a prezentat planul abia joi, iar mai multe surse au declarat pentru Reuters și alte instituții media că documentul este rezultatul unor discuții neoficiale între Witkoff și Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin.

Într-un mesaj pe X publicat miercuri, Rubio a spus că Statele Unite „vor continua să dezvolte o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război pe baza contribuțiilor din ambele tabere ale conflictului” și că pacea va necesita concesii atât din partea Kievului, cât și a Moscovei.

Zelenski, care s-a întâlnit mai întâi singur cu Driscoll, apoi cu întreaga delegație americană, a fost de acord să avanseze rapid către un acord și semnarea unui plan, a declarat colonelul Dave Butler, șeful de comunicare al armatei SUA.

Statele Unite, a spus el, vor să se asigure că acesta este „un plan bun pentru poporul ucrainean.”

Accelerarea diplomației americane survine într-un moment dificil pentru Kiev, ale cărui trupe sunt în defensivă pe front, iar guvernul lui Zelenski este afectat de un scandal de corupție. Parlamentul a demis miercuri doi miniștri.