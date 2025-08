Zelenski reacționează la noile atacuri rusești din regiunea Zaporojie: „Kremlinul nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va simți o presiune suficientă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la cele mai recente atacuri lansate de forțele ruse, care au ucis două persoane și au rănit alte douăsprezece în regiunea Zaporojie. Șeful statului a subliniat că, indiferent ce spune Kremlinul, Rusia nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va resimți o presiune suficientă din partea comunității internaționale.

„În acest moment, în regiunea Zaporojie, medicii și echipele de intervenție acordă ajutor răniților în urma unui atac rusesc asupra unui centru de agrement obișnuit. Doisprezece persoane au fost rănite. Din păcate, până acum au fost confirmate două decese. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor. Acest atac nu are absolut nicio justificare militară – este doar un act de cruzime menit să răspândească frica”, a transmis Zelenski, pe platforma X.

Right now in the Zaporizhzhia district, our medics and first responders are helping those wounded in a Russian strike on an ordinary recreation center. Twelve people have been injured. As of now, sadly, two people are confirmed dead. My condolences to their families and loved… pic.twitter.com/xdFzL1kFfD

