Zelenski regretă că întâlnirea sa cu Trump din Biroul Oval a scăpat de sub control, dar continuă să exercite presiuni asupra președintelui american: „Viteza cu care se iau deciziile depinde de el”

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avut o întâlnire cu emisarul președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, cu care a discutat despre colaborarea dintre UE și SUA ”pentru a pune capăt războiului” provocat de Rusia.

It takes two to want peace.

But Russia shows no readiness for it.

The only way to make Russia negotiate seriously is by increasing the pressure.

In my meeting with @generalkellogg, we discussed working together to end Russia’s war. pic.twitter.com/pUQcSqSV8C

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 11, 2025