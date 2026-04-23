Zelenski respinge ideea unei aderări „simbolice” la UE: „Ucraina apără Europa nu simbolic, ci în mod real”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pledat pentru accelerarea parcursului european al țării sale, subliniind că Ucraina are nevoie de o perspectivă clară de aderare deplină la Uniunea Europeană, nu de formule intermediare sau simbolice, transmit AFP și EFE, preluate de Agerpres.

Într-un discurs adresat presei internaționale, liderul de la Kiev a mulțumit statelor membre care susțin integrarea rapidă a Ucrainei, dar a avertizat că orice soluție care ar reduce acest proces la un statut simbolic nu este acceptabilă.

„În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor partenerilor, tuturor liderilor UE: Germania, Franța, Polonia, România – tuturor țărilor care susțin aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană și caută formule de accelerare. Dar aici aș vrea să spun: să fim corecți. Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără, fără îndoială apără Europa. Și apără Europa nu simbolic, ci în mod real”, a declarat Volodimir Zelenski.

Șeful statului ucrainean a subliniat că sacrificiul uman din război reflectă angajamentul Ucrainei față de valorile europene și justifică pe deplin aspirația la statutul de membru cu drepturi depline.

„Apărăm valorile europene comune. Cred că merităm o aderare deplină la Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

Zelenski a atras atenția și asupra discuțiilor aflate în desfășurare la nivel tehnic privind posibile formate alternative de integrare, avertizând instituțiile ucrainene să nu susțină soluții care ar dilua obiectivul aderării complete.

„Știu că, chiar și la nivel tehnic, instituțiile europene, precum și unele instituții din Ucraina implicate în integrarea europeană, discută diferite formate de aderare. Aș dori să avertizez, în primul rând, instituțiile noastre ucrainene: vă rog să nu urmăriți o aderare simbolică la UE pentru Ucraina. Nu o susțin. Nici oamenii nu o susțin”, a spus liderul ucrainean.

În acest context, președintele a făcut trimitere la experiențe anterioare pe care le-a descris drept insuficiente din perspectiva garanțiilor oferite Ucrainei.

„Am avut destule alianțe simbolice: Memorandumul de la Budapesta, garanții de securitate simbolice, un parcurs simbolic către NATO. Merităm o aderare deplină în diferite uniuni, fără îndoială în UE”, a declarat Volodimir Zelenski.