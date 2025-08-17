Zelenski respinge “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE: Considerăm aderarea la UE ca parte “a garanțiilor de securitate”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”.

Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X după o întrevedere la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” pentru Ucraina, întâlnire pregătitoare a vizitei pe care șeful statului ucrainean o va efectua luni luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni.

„Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd lucrurile la fel. Așa că am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista o divizare între Ucraina și Moldova – ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă“, a estimat Zelenski, în timp ce a apreciat drept „istorică” decizia SUA de a acorda „garanții de securitate” Ucrainei, care trebuie dezvoltate cu participarea Europei.

El a avertizat că o astfel de separare ar transmite semnalul că Europa nu are o poziție comună și solidă asupra garanțiilor, ceea ce „nu ar face decât să înrăutățească situația”.

„Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile“, a continuat el.

Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.

Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.