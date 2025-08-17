U.E.
Zelenski respinge “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE: Considerăm aderarea la UE ca parte “a garanțiilor de securitate”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”.
Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X după o întrevedere la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” pentru Ucraina, întâlnire pregătitoare a vizitei pe care șeful statului ucrainean o va efectua luni luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni.
„Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd lucrurile la fel. Așa că am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista o divizare între Ucraina și Moldova – ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă“, a estimat Zelenski, în timp ce a apreciat drept „istorică” decizia SUA de a acorda „garanții de securitate” Ucrainei, care trebuie dezvoltate cu participarea Europei.
El a avertizat că o astfel de separare ar transmite semnalul că Europa nu are o poziție comună și solidă asupra garanțiilor, ceea ce „nu ar face decât să înrăutățească situația”.
„Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile“, a continuat el.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
SECURITATE
Putin “nu vrea pace, ci o “capitulare” a Ucrainei, afirmă Macron: Mergem luni la Washington alături de Zelenski pentru “a apăra interesele europenilor”
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferință cu membrii “Coaliției de Voință” ce reunește aliații Kievului, informează AFP și Reuters.
Cu o zi înainte de o întrevedere între președintele american Donald Trump și omologul ucrainean Volodimir Zelenski, luni la Washington, la care Macron și mai mulți lideri europeni europeni ar urma de asemenea să participe, „dorința noastră este de a prezenta un front unit între europeni și ucraineni”, precum și de a-i întreba pe americani „în ce măsură” sunt ei gata să contribuie la garanțiile de securitate ce vor fi oferite Ucrainei într-un acord de pace, a declarat președintele francez, potrivit Agerpres.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina.
Macron s-a arătat prudent cu privire la posibilitatea avansată de Donald Trump de a face să beneficieze Kievul de protecții similare celor ale NATO, fără ca Ucraina să devină membră a organizației. „Cred că un articol teoretic nu este suficient. Problema care se pune este substanța”, a estimat el.
„Cum să ne asigurăm în mod colectiv că ordinea internațională este respectată și că securitatea noastră a tuturor este protejată, pentru că este vorba de securitatea europenilor și a Franței”, a mai declarat președintele francez de la reședința sa de vară din Fort de Brégançon, în sud-estul Franței, după peste două ore de reuniune prin videoconferință a „coaliției de voință”.
„Nu pot exista discuții teritoriale asupra Ucrainei fără ucraineni” și, „în același fel, nu pot exista discuții asupra securității europenilor fără ei”, a adăugat Macron, cerând ca europenii să fie invitați la viitoarele summituri asupra Ucrainei.
„Noi mergem mâine nu doar pentru a-l însoți pe președintele ucrainean, noi mergem acolo pentru a apăra interesele europenilor”, a subliniat liderul francez.
Între timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO.
“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a participa împreună la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina.
Totodată, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska. Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.
În paralel, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a confirmat la CNN că în timpul întrevederii din Alaska „s-a convenit asupra unor garanții de securitate solide” pentru Ucraina, care, în opinia sa, ar putea „să schimbe datele problemei”.
Garanțiile de securitate care oferă Ucrainei „protecții similare celor prevăzute la articolul 5” sunt adevărata miză, a declarat Witkoff. Acestea sunt „revoluționare”, a spus el.
„Nu credeam că suntem nici pe departe de a accepta protecția articolului 5 din partea Statelor Unite în cadrul legislației Federației Ruse, de a nu urmări niciun alt teritoriu odată ce acordul de pace va fi codificat”, a declarat Witkoff în emisiunea „State of the Union” de la CNN.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.
Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.
Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP.
“Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, alături de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
Cei doi s-au adresat presei înainte de a participa împreună la o reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit de principalii lideri europeni, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump despre rezultatele summitului SUA-Rusia din Alaska și drumul către pace.
Președintele american Donald Trump i-a propus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, arată AFP, potrivit Agerpres.
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, ea făcând aceste precizări după discuția care a avut loc între Trump și liderii europeni.
Președinta Comisiei Europene a reafirmat de asemenea că Ucraina trebuie să-și poată păstra integritatea teritorială.
La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că nu vede niciun semn care să arate că Rusia este gata pentru un summit tripartit care să-i reunească pe președintele american Donald Trump, omologul său rus Vladimir Putin și el însuși.
“În acest stadiu, nu există niciun indiciu din partea Rusiei că summitul tripartit va avea loc”, a declarat Zelenski în timpul briefingului alături de președinta Comisiei Europene.
După summitul avut vineri cu Putin în Alaska, președintele american a anunțat că, în urma progreselor obținute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcție de cum va decurge discuția cu acesta despre o soluționare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”, potrivit guvernului german.
Liderii europeni încearcă să faciliteze o întâlnire trilaterală Trump–Putin–Zelenski și insistă asupra implicării directe a SUA în garanțiile de securitate.
INTERNAȚIONAL
Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska.
Într-o postare pe X, președintele francez a precizat că statele participante la Coaliția celor dispuși pentru Ucraina se va reuni curând și că “va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”.
“Este esențial să continuăm să sprijinim Ucraina și să menținem presiunea asupra Rusiei atât timp cât războiul său de agresiune continuă și până când se va instaura o pace solidă și durabilă, care să respecte drepturile Ucrainei. Orice pace durabilă trebuie să fie însoțită de garanții de securitate neclintite. În acest sens, salut disponibilitatea Statelor Unite de a contribui. Vom colabora în acest sens cu ele și cu toți partenerii noștri din Coaliția celor dispuși, cu care ne vom întâlni din nou în curând, pentru a realiza progrese concrete. De asemenea, va fi esențial să tragem toate învățămintele din ultimii 30 de ani, în special din tendința binecunoscută a Rusiei de a nu-și respecta propriile angajamente”, a scris Macron, pe X.
Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska.
At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.
Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.
Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.
Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.
“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.
Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.
