Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin la Budapesta, dar respinge ideea unor concesii teritoriale Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe omologul său rus, Vladimir Putin, la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, după discuțiile purtate cu președintele SUA, Donald Trump, a relatat agenția ungară MTI, scrie Agerpres.

În interviul său, Zelenski l-a comparat pe Putin cu organizația teroristă Hamas, dar a spus că este pregătit să-l întâlnească personal la un summit de pace care ar urma să aibă loc la Budapesta.

Întrebat dacă Ucraina ar putea ceda teritorii în schimbul păcii, Zelenski a afirmat că războiul ar putea fi încheiat prin mijloace diplomatice, dar a sugerat că țara sa nu va face alte concesii teritoriale Rusiei.

Președintele american Donald Trump a cerut vineri Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului brutal, după o lungă întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care l-a primit pentru a treia oară la Casa Albă în decurs de opt luni și cu care a avut-o cea de-a șasea întâlnire de la preluarea mandatului de președinte.

În cadrul discuțiilor de peste două ore, liderii au abordat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar au convenit să nu comenteze public aceste discuții. În timp ce Zelenski a calificat conversația drept „productivă” și a spus că prioritatea principală este asigurarea unui armistițiu, Trump a subliniat că atât Rusia, cât și Ucraina ar trebui să pună capăt războiului „chiar acum, pe linia de luptă”.

Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că în Budapesta au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii.

Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.

Președintele SUA a declarat că întâlnirea cu Putin „va fi cel mai probabil una bilaterală”.

„Va fi o întâlnire bilaterală, dar vom ține legătura cu președintele Zelenski. Există multă animozitate între cei doi președinți”, a adăugat președintele SUA, fără a da mai multe detalii.

Trump și Putin s-au întâlnit și în Alaska, pe 15 august, pentru a discuta perspectivele unui acord de pace și ale cooperării bilaterale, prima lor întâlnire de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie. În ciuda discuțiilor, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește încheierea războiului.