Zelenski se întâlnește joi cu oficiali americani pe fondul unui presupus plan de pace discutat de SUA și Rusia și care ar solicita Ucrainei concesii majore
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează joi să se întâlnească cu oficiali de vârf ai Departamentului Apărării al SUA la Kiev, pe 20 noiembrie, pe fondul unor informații potrivit cărora Moscova și Washingtonul au elaborat un plan de pace care ar solicita Ucrainei să facă concesii majore, relatează Radio Europa Liberă.
Noul plan propus de SUA pentru oprirea războiului din Ucraina presupune ca Kievul să renunțe la o parte din teritoriu și la o parte din arsenal, potrivit unor știri apărute în seara de 19 noiembrie.
Propunerea americană ar include, de asemenea, reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene și acceptarea diminuării asistenței militare americane, care a fost esențială în lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse.
În plus, nu ar fi permise trupe străine pe teritoriul ucrainean, iar Kievul nu ar mai primi armament cu rază lungă de acțiune.
Propunerile, detaliate de Financial Times și Reuters, corespund în mare parte cererilor dure formulate de Rusia încă de la începutul acestui an, când președintele american Donald Trump a început negocieri directe cu Moscova privind războiul din Ucraina.
Nu a existat nicio reacție publică imediată din partea oficialilor ucraineni cu privire la aceste informații. Un oficial ucrainean cu acces direct la propunere a confirmat conținutul acesteia, dar nu a făcut alte comentarii, mai arată sursa citată.
Reacție evazivă și prudentă a președintelui Ucrainei
Zelenski, care se afla la Ankara pentru discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 19 noiembrie, a respins anterior cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii sau să își reducă armata, afirmând că acest lucru nu ar face decât să slăbească Ucraina și să o lase vulnerabilă în fața unei noi invazii în viitor.
În context, Erdogan a făcut apel la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecințe “devastatoare”, după cum consemnează Agerpres.
“Suntem întotdeauna gata să discutăm propunerile cu Rusia pentru a activa încetarea focului și a deschide calea către o pace durabilă”, a spus și Zelenski, subliniind că “apreciază, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”.
Declarațiile președintelui ucrainean au intervenit după ce publicația americană Axios a dezvăluit miercuri că emisarii Casei Albe și Kremlinului, Steve Witkoff și, respectiv, Kirill Dmitriev, ar fi negociat în secret și fără a consulta Ucraina sau partenerii europeni ai Kievului un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului. În acest răstimp, generalul Keith Kellogg ar urma să părăsească în următoarea perioadă poziția de emisar special al președintelui Trump pentru Ucraina.
Presupusul plan, criticat de diplomați europeni și experți americani. Casa Albă a refuzat să comenteze
Planul a fost criticat de doi experți prestigioși americani, cu un istoric în zona administrațiilor democrate.
“Sper că informațiile din acest articol nu sunt corecte, deoarece ceea ce se descrie aici este o afacere foarte proastă pentru interesele naționale ale Ucrainei, Europei și Statelor Unite”, a declarat Michael McFaul, profesor de științe politice la Universitatea Stanford și ambasador al Statelor Unite în Rusia în perioada 2012-2014.
“Pare un plan teribil, dar numai dacă informațiile din mass-media sunt corecte”, a declarat Dan Fried, membru al think tank-ului Atlantic Council și unul dintre arhitecții sancțiunilor impuse de SUA împotriva Rusiei după ce aceasta a anexat Crimeea în 2014.
Comentând presupusele noi propuneri ale SUA, un diplomat european a declarat pentru Reuters că acestea ar putea fi o altă încercare a administrației Trump “de a împinge Kievul într-un colț”, dar a adăugat că nu poate exista o soluție care să nu țină seama de poziția Ucrainei sau de cea a aliaților europeni ai Washingtonului.
Un alt diplomat european a declarat că sugestia ca Ucraina să-și reducă armata pare mai degrabă o cerere a Rusiei decât o propunere serioasă.
Casa Albă a refuzat să comenteze pe această temă. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe X că Washingtonul “va continua să elaboreze o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”.
“Încheierea unui război complex și mortal, precum cel din Ucraina, necesită un schimb extins de idei serioase și realiste. Iar pentru a se ajunge la o pace durabilă, ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile, dar necesare”, a afirmat Rubio.
În schimb, o delegație americană condusă de secretarul armatei Dan Driscoll se află la Kiev într-o “misiune de informare”, a declarat ambasada SUA la Kiev. Șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, face parte din delegație, iar el și Driscoll se vor întâlni joi cu Zelenski.
SUA sugerează că așteaptă ziua în care Germania va fi pregătită să preia conducerea militară a NATO: “Suntem departe de acel moment”
Statele Unite sugerează ca, într-un viitor neprecizat, Germania să preia comanda forțelor NATO în Europa, afirmația fiind făcută de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, în cadrul Berlin Security Conference, unde a declarat că așteaptă ca Germania să facă pasul înainte pentru a prelua funcția de comandant suprem aliat în Europa (SACEUR).
„Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni la Statele Unite și va spune că suntem pregătiți să preluăm poziția de comandant suprem aliat. Cred că suntem departe de acel moment, dar aștept cu interes aceste discuții”, a declarat el, la Conferința de Securitate de la Berlin, potrivit The Independent.
Comentariile sale i-au surprins pe ceilalți participanți la panel, reprezentantul Germaniei la NATO și UE răspunzând că „văd lucrurile puțin diferit”.
Generalul-locotenent Wolfgang Wien a declarat în fața panelului că Germania este dispusă să își asume mai multe responsabilități în cadrul organizației internaționale, dar consideră funcția de SACEUR drept teritoriu american.
SACEUR este unul dintre cei doi comandanți strategici ai NATO și se află în fruntea Comandamentului Aliat pentru Operațiuni.
Tradițional, această funcție este ocupată de un comandant american. Actualul SACEUR este generalul Alexus G. Grynkewich, care și-a preluat atribuțiile pe 4 iulie 2025.
Într-o postare pe X despre conferință, Whitaker a spus că mesajul său este că aliații „trebuie să își îndeplinească obligațiile de la Summitul de la Haga”.
El le-a enumerat astfel: „investiții în apărare, creșterea cooperării industriale, consolidarea rezilienței, protejarea coeziunii – cel mai mare avantaj strategic al nostru”.
Good to discuss European security with Europe’s senior leaders at the Berlin Security Conference. My message: Allies must deliver on Hague Summit obligations:
🔵 Invest in defense
🔵 Boost industrial cooperation
🔵 Build resilience
🔵 Protect cohesion – our greatest strategic… pic.twitter.com/oTUbfR9ZZL
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 19, 2025
Relația SUA cu România “nu a fost niciodată mai importantă”, afirmă viitorul ambasador Darryl Nirenberg: Un aliat NATO cheie, cu potențialul de a schimba regulile jocului prin resurse energetice
Darryl Nirenberg, nominalizat de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, a declarat marți, în cadrul audierii sale din Comisia pentru relații externe a Senatului SUA, că legătura dintre cele două țări are o importanță strategică fără precedent și că relația SUA „cu România nu a fost niciodată mai importantă”.
„Este incredibil de semnificativ pentru mine să fiu nominalizat ca Ambasador în România. Bunicii mei au emigrat în această țară din Europa de Est. Și am fost martor la scrierea istoriei în perioada în care am făcut parte din personalul acestei comisii, atunci când a căzut Zidul Berlinului, iar poporul român și-a câștigat libertatea de sub comunism. Dacă voi fi confirmat, cercul s-ar închide simbolic”, a declarat Nirenberg în debutul intervenției sale.
Nominalizarea sa vine într-un context regional tensionat, pe fondul războiului din Ucraina, al consolidării flancului estic al NATO, dar și al repoziționării forței rotaționale a SUA în România, reducând prezența militară americană în țara noastră la nivelul anterior invaziei militare ruse în Ucraina.
Audierea sa a avut loc în timp ce Statele Unite și-au reafirmat, luni și marți, sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană, care a avut loc la București.
Nirenberg a subliniat rolul strategic al României în cadrul Alianței Nord-Atlantic și potențialul economic pe care îl oferă investitorilor americani.
„România este un aliat cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă oportunități extraordinare pentru companiile americane și are potențialul de a schimba regulile jocului în ceea ce privește resursele energetice”, a afirmat acesta, în timpul audierii din Senatul american, la care a participat și ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru.
El a punctat că „relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă” și a promis că, în cazul confirmării, își va concentra mandatul pe agenda „America First”, promovată de administrația Trump.
„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda America First a președintelui Trump și să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură și mai prosperă”, a spus Nirenberg, explicând că prioritățile sale vor viza atât protejarea cetățenilor americani aflați în România, cât și aprofundarea relațiilor de securitate și intensificarea cooperării economice.
„Mă voi concentra în primul rând pe asigurarea siguranței americanilor care își desfășoară serviciul, locuiesc și vizitează această țară. Voi lucra pentru a aprofunda parteneriatul nostru militar și de securitate. Și mă voi concentra pe consolidarea relațiilor noastre comerciale și de investiții. Voi promova exporturile SUA, voi susține interesele companiilor americane și voi încuraja investițiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a declarat diplomatul.
Nirenberg a ținut să sublinieze recunoștința față de administrația de la Washington pentru nominalizare: „Această nominalizare este onoarea vieții mele, fapt pentru care le sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului Rubio.”
În încheiere, acesta a transmis că așteaptă să colaboreze cu Congresul pentru a întări cooperarea bilaterală cu România.
Confirmarea lui Darryl Nirenberg urmează să fie decisă de Senatul SUA.
Președintele american Donald Trump a anunțat în luna mai, imediat după alegerea noului președinte al României, nominalizarea lui Darryl Nirenberg pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România, precizând că acesta “ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România”.
El a evidențiat experiența profesională a viitorului ambasador.
“Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru agenda mea America First”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
Donald Trump a precizat că noul ambasador “ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”.
Avertismentul Londrei către „Rusia și Putin”, după ce o navă spion a Moscovei a fost detectată în apele teritoriale ale Marii Britanii: Vă vedem. Știm ce faceți
O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri ministrul britanic apărării, informează Politico Europe.
John Healey a confirmat că nava spion rusă Yantar a fost trimisă în apele britanice pentru a doua oară în acest an, după ce a făcut același lucru în ianuarie, și că se află în prezent la periferia apelor teritoriale ale Regatului Unit. Cu toate acestea, a fost pentru prima dată când lasere au fost îndreptate împotriva piloților RAF.
The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.
This is a vessel used for gathering intelligence and mapping… pic.twitter.com/GO6LXVAfgU
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 19, 2025
Ministrul britanic al apărării a declarat că Marea Britanie a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane P8 ale Forțelor Aeriene Regale pentru a monitoriza și urmări nava, despre care a spus că a fost „proiectată pentru a culege informații și a cartografia cablurile noastre submarine”.
„Yantar a îndreptat laserele către piloții noștri. Acțiunea Rusiei este extrem de periculoasă”, a spus Healey.
„Mesajul meu către Rusia și către (președintele rus Vladimir) Putin este următorul: vă vedem. Știm ce faceți. Și dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a fost mesajul ferm al ministrului britanic al apărării.
Healey a declarat că nava a fost proiectată pentru a „pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”, având „capacități care permit supravegherea în timp de pace și sabotarea în timp de conflict”.
Întrebat de ce laserele reprezintă un astfel de risc, secretarul apărării a răspuns: „Orice lucru care împiedică, perturbă sau pune în pericol piloții responsabili de avioanele militare britanice este extrem de periculos”.
Regulile de angajare ale marinei au fost modificate astfel încât Yantar să poată fi urmărit mai îndeaproape, iar opțiunile militare erau pregătite în cazul în care nava își schimba cursul.
„Nu le voi dezvălui, deoarece asta nu face decât să-l facă pe președintele Putin mai înțelept”, a spus Healey.
Rusia și-a intensificat în ultima perioadă acțiunile de testare a vigilenței a țărilor membre NATO, dar și tentativele de sabotaj, parte a războiului hibrid ce urmărește descurajarea partenerilor Kievului din a continua sprijinul pentru Ucraina.
Cel mai recent exemplu în această direcție o constituie sabotarea liniei de cale ferată care leagă Varșovia de orașul polonez estic Lubin și se continuă până în Ucraina, o arteră importantă pentru transportarea sprijinului destinat Kievului.
Drept răspuns în fața acestui act de sabotaj, Polonia a decis să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei, astfel că infrastructura diplomatică a Moscovei va fi redusă la ambasada pe care o are în Varșovia.
Într-o reacție furibundă, ministrul italian al apărării a criticat lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și a propus o serie de măsuri de contracarare, printre care înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.
