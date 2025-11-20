Zelenski se întâlnește joi cu oficiali americani pe fondul unui presupus plan de pace discutat de SUA și Rusia și care ar solicita Ucrainei concesii majore

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează joi să se întâlnească cu oficiali de vârf ai Departamentului Apărării al SUA la Kiev, pe 20 noiembrie, pe fondul unor informații potrivit cărora Moscova și Washingtonul au elaborat un plan de pace care ar solicita Ucrainei să facă concesii majore, relatează Radio Europa Liberă.

Noul plan propus de SUA pentru oprirea războiului din Ucraina presupune ca Kievul să renunțe la o parte din teritoriu și la o parte din arsenal, potrivit unor știri apărute în seara de 19 noiembrie.

Propunerea americană ar include, de asemenea, reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene și acceptarea diminuării asistenței militare americane, care a fost esențială în lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse.

În plus, nu ar fi permise trupe străine pe teritoriul ucrainean, iar Kievul nu ar mai primi armament cu rază lungă de acțiune.

Propunerile, detaliate de Financial Times și Reuters, corespund în mare parte cererilor dure formulate de Rusia încă de la începutul acestui an, când președintele american Donald Trump a început negocieri directe cu Moscova privind războiul din Ucraina.

Nu a existat nicio reacție publică imediată din partea oficialilor ucraineni cu privire la aceste informații. Un oficial ucrainean cu acces direct la propunere a confirmat conținutul acesteia, dar nu a făcut alte comentarii, mai arată sursa citată.

Reacție evazivă și prudentă a președintelui Ucrainei

Zelenski, care se afla la Ankara pentru discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 19 noiembrie, a respins anterior cererile Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii sau să își reducă armata, afirmând că acest lucru nu ar face decât să slăbească Ucraina și să o lase vulnerabilă în fața unei noi invazii în viitor.

În context, Erdogan a făcut apel la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecințe “devastatoare”, după cum consemnează Agerpres.

“Suntem întotdeauna gata să discutăm propunerile cu Rusia pentru a activa încetarea focului și a deschide calea către o pace durabilă”, a spus și Zelenski, subliniind că “apreciază, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”.

Declarațiile președintelui ucrainean au intervenit după ce publicația americană Axios a dezvăluit miercuri că emisarii Casei Albe și Kremlinului, Steve Witkoff și, respectiv, Kirill Dmitriev, ar fi negociat în secret și fără a consulta Ucraina sau partenerii europeni ai Kievului un plan în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului. În acest răstimp, generalul Keith Kellogg ar urma să părăsească în următoarea perioadă poziția de emisar special al președintelui Trump pentru Ucraina.

Presupusul plan, criticat de diplomați europeni și experți americani. Casa Albă a refuzat să comenteze

Planul a fost criticat de doi experți prestigioși americani, cu un istoric în zona administrațiilor democrate.

“Sper că informațiile din acest articol nu sunt corecte, deoarece ceea ce se descrie aici este o afacere foarte proastă pentru interesele naționale ale Ucrainei, Europei și Statelor Unite”, a declarat Michael McFaul, profesor de științe politice la Universitatea Stanford și ambasador al Statelor Unite în Rusia în perioada 2012-2014.

“Pare un plan teribil, dar numai dacă informațiile din mass-media sunt corecte”, a declarat Dan Fried, membru al think tank-ului Atlantic Council și unul dintre arhitecții sancțiunilor impuse de SUA împotriva Rusiei după ce aceasta a anexat Crimeea în 2014.

Comentând presupusele noi propuneri ale SUA, un diplomat european a declarat pentru Reuters că acestea ar putea fi o altă încercare a administrației Trump “de a împinge Kievul într-un colț”, dar a adăugat că nu poate exista o soluție care să nu țină seama de poziția Ucrainei sau de cea a aliaților europeni ai Washingtonului.

Un alt diplomat european a declarat că sugestia ca Ucraina să-și reducă armata pare mai degrabă o cerere a Rusiei decât o propunere serioasă.

Casa Albă a refuzat să comenteze pe această temă. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pe X că Washingtonul “va continua să elaboreze o listă de idei potențiale pentru încheierea acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”.

“Încheierea unui război complex și mortal, precum cel din Ucraina, necesită un schimb extins de idei serioase și realiste. Iar pentru a se ajunge la o pace durabilă, ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile, dar necesare”, a afirmat Rubio.

În schimb, o delegație americană condusă de secretarul armatei Dan Driscoll se află la Kiev într-o “misiune de informare”, a declarat ambasada SUA la Kiev. Șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, face parte din delegație, iar el și Driscoll se vor întâlni joi cu Zelenski.