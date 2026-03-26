Zelenski se reorientează spre statele din Orientul Mijlociu și din Golf pentru apărare și sprijin financiar după blocajul de la nivel european: „Putem întări pe cei care ne pot întări”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își intensifică demersurile diplomatice către statele din Orientul Mijlociu și Golful Persic, în căutarea de sprijin financiar și militar, în contextul în care o parte din susținerea europeană este blocată de opoziția Ungariei.

Într-un discurs adresat miercuri seara națiunii, Zelenski a subliniat că echipa diplomatică ucraineană lucrează activ pentru a dezvolta parteneriate cu state interesate de experiența Ucrainei în războiul modern, în special în domeniul dronelor.

„Echipa noastră diplomatică lucrează activ și, în mod special, ne angajăm în dialog cu state din Orientul Mijlociu și din Golf, care manifestă acum un interes puternic pentru experiența Ucrainei, mai ales în apărarea împotriva dronelor”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a avertizat că utilizarea dronelor, inclusiv a celor de tip FPV, se extinde în regiune, ceea ce transformă modul de purtare a războiului. „Acesta este războiul modern și toți trebuie să fie pregătiți pentru el”, a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a indicat că Ucraina este pregătită să ofere expertiză în schimbul unui sprijin concret în domenii critice.

„Ucraina are această expertiză, iar în schimbul sprijinului nostru avem nevoie de ajutor corespunzător în domeniile în care ne confruntăm cu provocări mai mari. Acestea includ protecția împotriva amenințărilor balistice și resurse financiare pentru apărare”, a afirmat el.

Președintele ucrainean a descris acest demers drept un parteneriat reciproc avantajos: „Ucraina oferă un parteneriat benefic pentru ambele părți: putem întări pe cei care ne pot întări”.

El a recunoscut explicit dificultățile din relația cu unele state europene. „Vedem că suntem blocați în Europa, iar atâta timp cât acest risc persistă, trebuie să căutăm oportunități suplimentare pentru a ne consolida. Orientul Mijlociu și Golful reprezintă, în opinia noastră, direcția potrivită și oportunități serioase de a ne întări”, a explicat Zelenski.

Aceste declarații vin în contextul în care Ungaria blochează, prin veto, aprobarea împrumutului de aproximativ 90 miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul unui conflict deschis cu Kievul privind reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.

În paralel, Kievul continuă cooperarea cu partenerii europeni pentru dezvoltarea industriei de apărare.

„Lucrăm, de asemenea, îndeaproape cu partenerii noștri de încredere din Europa pentru a extinde proiectele comune de producție de armament, în primul rând dronele”, a mai spus liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că rezistența militară și capacitatea de producție internă sunt esențiale pentru menținerea sprijinului internațional.

„Fără atenția globală, este aproape imposibil să reziști într-un astfel de război. Iar fără o apărare puternică, lumea nu observă popoarele care luptă pentru libertate”, a subliniat el.

„Curajul și forța noastră sunt cele mai importante atuuri ale Ucrainei. Ne apărăm statul. Ne apărăm independența. Și obținem rezultate pentru Ucraina”, a conchis acesta.