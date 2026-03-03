Zelenski se teme că implicarea Statelor Unite în Iran ar putea afecta fluxul de arme către Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că implicarea Statelor Unite împotriva Iranului ar putea perturba fluxul de armament de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere în fața invaziei ruse, informează .

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că războiul dintre Israel și Iran, de anul trecut, a „încetinit” livrările de armament către Ucraina.

De această dată, „nu s-a întâmplat încă, dar mă tem că s-ar putea întâmpla”, a declarat el pentru cotidianul italian.

Zelenski a susținut, totodată, că războiul îl lasă pe președintele rus Vladimir Putin „mai slab”, arătând că este „un aliat slab”, care „vorbește, dar nu acționează”.

El a precizat că următoarea reuniune trilaterală cu Statele Unite și Rusia era planificată pentru începutul lunii martie, deși este posibil să nu mai aibă loc la Abu Dhabi. Liderul ucrainean și-a exprimat preferința ca discuțiile să se desfășoare la Geneva sau în altă locație din Europa, menționând Austria, Vaticanul sau Turcia drept opțiuni posibile.

Zelenski a răspuns și criticilor tot mai frecvente din partea Ungariei și Slovaciei privind conducta Drujba, insistând că aceasta nu este operațională din cauza bombardamentelor rusești. El a afirmat că i-a transmis clar premierului slovac, Robert Fico, că „pentru a o repara este nevoie de un armistițiu, iar acest lucru trebuie să îi fie clar lui Putin”.

Premierul ungar Viktor Orbán și liderul slovac Robert Fico sunt singurii doi lideri ai Uniunii Europene care au continuat dialogul cu Rusia și cu Vladimir Putin pe durata războiului, inclusiv prin vizite la Moscova.

Luni, Fico a solicitat o reuniune de urgență cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta situația conductei. Anterior, el a avut și o convorbire telefonică cu Zelenski, cei doi discutând despre posibilitatea unei întâlniri față în față.

Marți, Orbán a cerut, la rândul său, intervenția Comisiei Europene, reiterându-și amenințarea de a bloca toate deciziile Uniunii Europene legate de Ucraina până la clarificarea situației.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.