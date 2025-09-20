INTERNAȚIONAL
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Vom avea o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, a declarat Zelenski, precizând că discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei.
Ucraina insistă asupra obținerii unor garanții de securitate susținute de Occident pentru a preveni viitoare agresiuni ruse. În paralel, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că orice trupe occidentale în Ucraina ar fi considerate ținte legitime.
Deși inițiativa condusă de SUA pentru încheierea rapidă a războiului stagnează, Moscova a exclus posibilitatea unei întâlniri directe între Putin și Zelenski – pe care Kievul o consideră singura cale reală spre pace.
„Ne așteptăm la sancțiuni dacă nu are loc o întâlnire între lideri sau, de exemplu, nu se ajunge la un armistițiu”, a declarat Zelenski, subliniind că este pregătit pentru negocieri cu Putin, atât bilaterale, cât și trilaterale. „El nu este pregătit”, a adăugat liderul ucrainean.
Până acum, cele trei runde de negocieri directe purtate la Istanbul s-au soldat doar cu schimburi masive de prizonieri, Rusia menținând poziții dure, inclusiv cererea ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donbas. Kievul respinge orice concesii teritoriale și solicită desfășurarea de trupe europene în rol de forțe de menținere a păcii, propunere pe care Moscova o respinge categoric.
Între timp, Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei, cu 40 de rachete și aproximativ 580 de drone, soldate cu cel puțin trei morți și zeci de răniți.
„O rachetă cu muniție cluster a lovit direct un bloc de locuințe” din orașul Dnipro, a transmis Zelenski pe rețelele sociale, publicând imagini cu clădiri și mașini în flăcări, precum și cu salvatori care scoteau oameni de sub dărâmături.
În regiunea Dnipropetrovsk, bilanțul anunțat de autorități este de un mort și 26 de răniți, dintre care unul în stare gravă, a precizat Serghei Lîsak, șeful administrației militare regionale.
Atacurile au avut loc la o zi după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, stat membru NATO aflat pe flancul estic al Alianței – incident negat de Moscova, dar care a amplificat temerile privind o nouă provocare periculoasă.
În acest context, Zelenski a reiterat apelul către partenerii occidentali pentru „soluții comune” în doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei, „împreună cu alte țări”.
SUA
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”
Cu prilejul participării la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna organizația să revină „la rădăcinile sale”, axate pe promovarea păcii, și să renunțe la ceea ce el consideră „ideologii distructive”, precum politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI) sau diminuarea suveranității statelor naționale, transmite Departamentul de Stat într-un comunicat.
Rubio va face parte din delegația americană condusă de președintele Donald Trump la sesiunile la nivel înalt ale Adunării Generale a ONU, programate la New York între 22 și 29 septembrie.
„Secretarul (de stat american) va profita de Săptămâna la Nivel Înalt pentru a discuta despre necesitatea ca ONU să se întoarcă la rădăcinile sale, reorientând organizația către obiectivul său de instrument eficient în promovarea păcii și nu către o birocrație umflată care subminează suveranitatea națională și promovează ideologii distructive precum DEI”, a subliniat purtătorul de cuvânt adjunct al diplomației americane, Tommy Pigott.
De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a implementat politici sociale conservatoare, anulând chiar din prima zi de mandat programele DEI și decretând că Statele Unite vor recunoaște oficial doar două sexe — masculin și feminin — măsuri anunțate încă din campania electorală drept parte a luptei sale împotriva ideologiei progresiste „woke”.
NATO
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat vineri răspunsul „rapid și decisiv” al Alianței la o nouă provocare a Rusiei, după ce trei avioane de vânătoare MIG-31 au încălcat spațiul aerian estonian. Potrivit autorităților de la Tallinn, aparatele au pătruns timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, iar avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană au intervenit imediat.
„Răspunsul NATO sub misiunea Santinela Estică a fost rapid și decisiv”, a transmis Rutte pe platforma X, precizând că a discutat cu premierul estonian, Michal Kristen.
I’ve just spoken with the Estonian PM @KristenMichalPM about the Russian air space violation today. NATO’s response under Eastern Sentry was quick and decisive.
— Mark Rutte (@SecGenNATO) September 19, 2025
Citiți și Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
În urma incidentului, șeful guvernului de la Tallinn a anunțat că Estonia va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre statele membre.
„O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO”, a scris Kristen, tot pe X.
This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.
NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.
Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations.
— Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025
Incursiunea are loc pe fondul tensiunilor crescute de pe flancul estic al Alianței, după ce săptămâna trecută drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei, care a cerut, la rândul său, activarea articolului 4 din Tratatul NATO.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
SUA
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că îl va primi săptămâna viitoare pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Albă, exprimându-și speranța că vizita va aduce o soluție la disputa care trenează privind avioanele de luptă.
„Lucrăm la multe acorduri comerciale și militare cu președintele, inclusiv o achiziție pe scară largă de aeronave Boeing, un acord major privind F-16 și o continuare a discuțiilor despre F-35, pe care ne așteptăm să le încheiem pozitiv”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.
În primul mandat Trump, Statele Unite au exclus Turcia din programul F-35, după ce Ankara a achiziționat sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400, o decizie ce a stârnit îngrijorări că Rusia, principalul adversar al NATO, ar putea obține acces la informații sensibile privind avioanele occidentale.
Întâlnirea oficială dintre cei doi va avea loc joi, 25 septembrie, după participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Va fi prima vizită a liderului turc la Washington din 2019, pe când Trump se afla la primul său mandat prezidențial. Relațiile dintre Ankara și Washington s-au tensionat în perioada administrației Joe Biden, care l-a acuzat pe Erdogan de „comportament autocratic”. În schimb, actualul lider de la Casa Albă a mai scris în mesajul de pe Truth Social că a avut „întotdeauna o relație foarte bună cu președintele Erdoğan”. „Abia aștept să ne vedem pe 25!”, a mai adăugat Donald Trump.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
Marco Rubio va cere la ONU revenirea la „rădăcinile” organizației și renunțarea la „ideologiile distructive”
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv” al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Erdogan, așteptat la Casa Albă pe 25 septembrie. Trump se așteaptă la o soluționare a disputei privind avioanele F-35
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.5 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA5 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”
- U.E.3 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări