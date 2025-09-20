Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că va avea o întâlnire cu președintele american Donald Trump, săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra teritoriului ucrainean, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Vom avea o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, a declarat Zelenski, precizând că discuțiile vor viza garanțiile de securitate pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei.

Ucraina insistă asupra obținerii unor garanții de securitate susținute de Occident pentru a preveni viitoare agresiuni ruse. În paralel, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că orice trupe occidentale în Ucraina ar fi considerate ținte legitime.

Deși inițiativa condusă de SUA pentru încheierea rapidă a războiului stagnează, Moscova a exclus posibilitatea unei întâlniri directe între Putin și Zelenski – pe care Kievul o consideră singura cale reală spre pace.

„Ne așteptăm la sancțiuni dacă nu are loc o întâlnire între lideri sau, de exemplu, nu se ajunge la un armistițiu”, a declarat Zelenski, subliniind că este pregătit pentru negocieri cu Putin, atât bilaterale, cât și trilaterale. „El nu este pregătit”, a adăugat liderul ucrainean.

Până acum, cele trei runde de negocieri directe purtate la Istanbul s-au soldat doar cu schimburi masive de prizonieri, Rusia menținând poziții dure, inclusiv cererea ca Ucraina să cedeze integral regiunea Donbas. Kievul respinge orice concesii teritoriale și solicită desfășurarea de trupe europene în rol de forțe de menținere a păcii, propunere pe care Moscova o respinge categoric.

Între timp, Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei, cu 40 de rachete și aproximativ 580 de drone, soldate cu cel puțin trei morți și zeci de răniți.

„O rachetă cu muniție cluster a lovit direct un bloc de locuințe” din orașul Dnipro, a transmis Zelenski pe rețelele sociale, publicând imagini cu clădiri și mașini în flăcări, precum și cu salvatori care scoteau oameni de sub dărâmături.

În regiunea Dnipropetrovsk, bilanțul anunțat de autorități este de un mort și 26 de răniți, dintre care unul în stare gravă, a precizat Serghei Lîsak, șeful administrației militare regionale.

Atacurile au avut loc la o zi după ce trei avioane de luptă rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, stat membru NATO aflat pe flancul estic al Alianței – incident negat de Moscova, dar care a amplificat temerile privind o nouă provocare periculoasă.

În acest context, Zelenski a reiterat apelul către partenerii occidentali pentru „soluții comune” în doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei, „împreună cu alte țări”.