Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul slovac Robert Fico s-au întâlnit vineri, la Ujgorod, pentru a discuta despre importurile Slovaciei de petrol rusesc și despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia. Aceste subiecte reprezintă în prezent un motiv de tensiune între Ucraina, pe de o parte, și Slovacia și Ungaria, pe de cealaltă parte, relatează presa internațională și Agerpres.

Discuțiile s-au concentrat pe teme esențiale pentru ambele părți: relațiile bilaterale, eforturile de pace, garanțiile de securitate, independența energetică a Europei și proiectele comune în domeniul energiei. Cei doi lideri au convenit, de asemenea, să organizeze în octombrie o reuniune a comisiei interguvernamentale, se arată în comunicatul oficial.

„O chestiune aparte și importantă (discutată) a fost independența energetică a Europei” față de Rusia, a spus după discuția cu Fico președintele Zelenski, care a susținut că „petrolul rusesc, la fel ca gazul rusesc, nu au viitor”.

El a declarat apoi că Ucraina este dispusă să asigure transportul de gaze și petrol către Slovacia pe teritoriul său, dar cu condiția ca acestea să nu provină din Rusia.

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii conductei Drujba situate în interiorul Rusiei au stârnit indignare la Budapesta și Bratislava, care au solicitat Comisiei Europene să intervină pe lângă Kiev, în virtutea obligației de a proteja interesele statelor UE, dar Bruxelles-ul nu a făcut nimic pentru a ajuta cele două țări conduse de premieri cu orientări conservatoare și suveraniste, ungurul Viktor Orban și slovacul Robert Fico.

Zelenski și Fico au discutat, de asemenea, despre recenta vizită a premierului slovac în China, unde acesta a luat parte la parada militară organizată la Beijing pentru marcarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific și a avut întrevederi cu președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping.

„Prim-ministrul (slovac) mi-a vorbit despre contactele sale din China”, a spus Zelenski, fără a oferi detalii. Președintele ucrainean l-a informat la rândul său pe Fico despre întâlnirea pe care a avut-o joi, la Paris, cu liderii țărilor ce susțin militar Ucraina în așa-numita „Coaliție a Voinței”, care și-au arătat disponibilitatea de a contribui la garanțiile de securitate pe care această țară le cere în cazul unei încetări a focului.

Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că „Slovacia susține Ucraina în drumul său către UE” și a adăugat că a mai abordat cu Fico chestiuni pe teme economice, energetice și de infrastructură.

La rândul său, Fico a spus după întâlnirea cu Zelenski că dorește ca Ucraina să reușească să obțină rapid garanțiile de securitate și o pace justă cu Rusia.

La fel ca Viktor Orban, premierul Fico refuză orice sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia și în plus l-a descris anterior pe Zelenski drept „un actor de comedie care minte cum respiră” și care „are nevoie de acest război pentru a-și conserva puterea”. Totuși, spre deosebire de Orban, Fico este de acord cu aderarea Ucrainei la UE.

După întâlnirea de joi a „Coaliției Voinței”, care a cuprins și o discuție prin videoconferință cu președintele american Donald Trump, Zelenski și gazda reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron, au susținut că liderul de la Casa Albă este „foarte nemulțumit” că statele UE, în special Ungaria și Slovacia, continuă să cumpere petrol din Rusia.