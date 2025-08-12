ROMÂNIA
Zelenski și Nicușor Dan și-au coordonat “pașii comuni în plan diplomatic” înaintea summitului Trump-Putin din Alaska: Liderul român, invitat la Kiev
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut o convorbire telefonică cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia cei doi lideri au coordonat următorii pași comuni în plan diplomatic.
Zelenski a precizat că se pregătesc „contacte importante chiar de mâine” și a mulțumit liderului român, precum și tuturor liderilor Uniunii Europene, pentru declarația de sprijin clar față de independența, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.
„Suntem cu toții de acord: primul pas către o pace justă trebuie să fie un armistițiu”, a subliniat Zelenski.
El a adăugat că, în prezent, „totul este definit de determinarea președintelui Trump și unitatea Europei” și a avertizat că, „dacă Rusia nu este pregătită să oprească uciderile, atunci trebuie impuse sancțiuni asupra economiei sale care să o forțeze să facă acest lucru”.
Liderul ucrainean a transmis mulțumiri “României pentru sprijinul acordat parcursului sincronizat și comun al Ucrainei și Republicii Moldova către aderarea la Uniunea Europeană”.
Totodată, Zelenski a anunțat că așteaptă cu nerăbdare vizita președintelui României la Kiev, menționând că echipele celor două țări lucrează deja la detalii.
La rândul său, într-o postare separată pe contul său de X, șeful statului român a precizat că a avut “o discuție telefonică aprofundată” cu Zelenski. Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski că România, „împreună cu partenerii europeni și transatlantici, va continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”.
Totodată, Administrația Prezidențială a confirmat marți că președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.
Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuție telefonică, de sprijinul României: Susținem eforturile președintelui Trump. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor
Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru încheierea unei păci juste și durabile în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat Administrația Prezidențială.
Șeful statului a subliniat că o astfel de pace „nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.
Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski că România, „împreună cu partenerii europeni și transatlantici, va continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”.
Într-o postare separată pe contul său de X, șeful statului a precizat că a avut “o discuție telefonică aprofundată” cu Zelenski.
“I-am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice comise de Rusia să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor“, a continuat șeful statului.
Președintele a mai indicat faptul că “România sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”.
“În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a obține o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a conchis el, menționând că a acceptat invitația omologului ucrainean de a efectua o vizită la Kiev în toamna acestui an.
Anunțul inițial a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Eșecul aderării României la euro, explicat de Isărescu: A fost o decizie politică, toate partidele au mers pe linia asta. Corecția fiscală amână discuția cu “5-7 ani”
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a readus marți în atenție subiectul aderării României la zona euro, explicând că țara noastră îndeplinea criteriile tehnice între 2013 și 2015, însă obiectivul a fost abandonat din motive politice. În opinia sa, reluarea discuției privind adoptarea monedei unice europene va fi posibilă abia după ce actuala corecție fiscală, estimată să dureze între cinci și șapte ani, va fi încheiată.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară. Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.
În ceea ce privește adoptarea monedei euro, Mugur Isărescu a explicat că România a îndeplinit condițiile de aderare la zona Euro între 2013 și 2015. Cu toate acestea, s-a renunțat la un orizont de timp pentru aderare în momentul în care s-a renunțat la ținta fiscal-bugetară. Aceasta a fost o decizie politică, susținută de „mai toate partidele și guvernele care au fost”, a spus el, citat de Radio Europa Liberă.
„S-a renunțat la orizontul aderării la moneda euro în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară. Iar asta a fost o decizie politică. Am trăit aceste lucruri și pot să vorbesc liber”, a spus guvernatorul BNR la prezentarea Raportului privind inflația.
„Prin 2013-2014- 2015 îndeplineam criteriile de aderare. Chiar președintele Băsescu a stabilit o dată țintă. Dar apoi, s-a considerat politic că datoria publică e prea mică și că putem să ne folosim de acest avantaj. Și aproape toate partidele și guvernele care s-au perindat n-au mai ținut la această țintă fiscală”, a spus Isărescu.
Guvernatorul a mai spus ultima ședință dedicată adoptării euro a avut loc în 2018, la Academia Română, moment la care BNR era deja pregătită cu echipe tehnice avansate, inclusiv una pentru gestionarea numerarului euro.
Actualul guvernator, care a ocupat și poziția de premier în anul 2000, a precizat că nu există un singur partid care să ne fi îndepărtat de zona euro, ci toate formațiunile politice au mers în această direcție.
„Și nu a fost un singur partid care… toți au mers pe linia asta, să apese mai mult sau mai puțin pe stimularea fiscală. În 2018 a fost fost ultima ședință pe această temă, dacă mi-aduc aminte Academia Română. Pe urmă am renunțat și noi la toate comitetele pe care le aveam pentru a trece la euro. Și am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea legată de numerar- cum se aduce numerarul în euro în țară, cum se distribuie.
Isărescu a mai declarat că, având în vedere că actuala corecție fiscală ar putea dura „cinci sau șapte ani”, discuția despre posibila aderare a României la euro ar putea fi reluată abia după această perioadă.
“Eram foarte avansați. Acum, dacă corecția fiscală înseamnă cinci sau șapte ani, înseamnă că mai discutăm despre euro peste cinci-șapte ani”, a mai spus Isărescu.
În prezent, 20 de state membre ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, Bulgaria urmând să devină la 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat care adoptă moneda unică europeană. Cea mai recentă țară care a aderat la moneda comună a fost Croația, în 2023.
Cel mai recent raport de convergență publicat de Comisia Europeană, în 2024, arată că România este statul care, la fel ca și în precedentele rapoarte din 2020 și 2022, nu îndeplinește niciun criteriu de adoptare a monedei comune. Față de rapoartele precedente, din 2020 și 2022, România nu mai este unicul stat membru UE care nu îndeplinește niciun criteriu de aderare la zona euro, ci este acompaniată în această galerie de Polonia și de Ungaria.
Deși țara noastră este singura care nu îndeplinește niciun criteriu de aderare, România este în topul țărilor unde cetățenii (71%) susțin adoptarea monedei euro.
Chiar dacă sprijinul cetățenesc din România pentru adoptarea monedei comune este ridicat, tema și-a pierdut din tracțiune la nivelul discursului public.
În 2017, președintele de atunci Klaus Iohannis a solicitat, într-un interviu acordat pentru CaleaEuropeană.ro, Guvernului și Băncii Naționale să prezinte un plan și un calendar pentru adoptarea monedei unice. Ulterior, pe 28 martie 2018, a fost înființată Comisia Națională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro, condusă de Guvern, BNR și Academia Română și având ca sarcină elaborarea Planului Naţional de aderare la zona euro. Raportul de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro realizat în decembrie 2018 de Guvern și de Banca Națională a indicat că România va îndeplini criteriile pentru aderare la zona euro în 2024-2026 și a reliefat, în consecință, trei scenarii pentru atingerea convergenței necesare.
Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5%
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse.
“Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10,3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri. În plus, am plafonat marja comercială la alimentele de bază și am acordat subvenții ce au stimulat creșterea ofertei, a producției la alimente și energie. Azi vedem o explozie a inflației, pe fondul creșterii dramatice a prețurilor la energie, a facturilor românilor și a companiilor. O explozie a prețurilor la alimente, mai ales din cauza creșterii prețurilor la energie”, a scris Ciolacu pe Facebook.
El a adăugat că încă nu se văd efectele complete ale creșterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august.
“De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri: aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat, asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții, dialog cu ANRE și companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei. Indiferent cât de grea este situația economică a țării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce dramatic”, a conchis acesta.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere la 8,8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, “probabil peste 9%”, de la 4,6% anterior, și anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară, informează Agerpres.
Inflația va forma o “cocoașă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, marți, în cadrul unei conferințe de presă.
Conform acestor date, liberalizarea pieței energiei electrice la 1 iulie 2025 va avea un impact de 2 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației IPC. Majorarea cotelor de TVA va avea un impact de 1,6 puncte procentuale, iar majorarea accizelor de 0,4 puncte procentuale.
