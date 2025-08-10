Zelenski și partenerii europeni pregătesc o poziție comună pentru obținerea unei păci juste în războiul cu Rusia: Vocea Europei trebuie să fie luată în considerare în negocierile diplomatice

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană.

În discuția cu premierul Spaniei, Pedro Sánchez, Zelenski a prezentat situația diplomatică și contactele cu partenerii, împărtășindu-și „viziunea asupra următorilor pași pe calea spre pace” și subliniind că „prioritatea principală acum este să ne asigurăm că Rusia nu impune din nou cuiva condițiile sale irealiste”. Cei doi lideri au convenit că „vocea Europei trebuie să fie luată în considerare în negocierile diplomatice” și au confirmat că partenerii „sunt pregătiți să avanseze cât mai rapid și constructiv către o pace justă”.

În convorbirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron, ambii lideri au reafirmat disponibilitatea de „a lucra cât mai productiv posibil pentru o pace reală”. Zelenski a insistat asupra „importanței de a nu permite rușilor să reușească din nou să înșele pe cineva” și a subliniat nevoia unor „fundamente de securitate fiabile pentru Ucraina și alte națiuni europene”.

În discuția cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, cei doi și-au coordonat pozițiile pentru „o colaborare cât mai productivă cu Statele Unite”. Zelenski a spus că este important ca „America să aibă determinarea și capacitatea de a pune capăt războiului” și a salutat dorința președintelui SUA, Donald Trump, „de a opri uciderile”. El a atenționat, însă, asupra necesității de a răspunde coordonat intenției Rusiei „de a prelungi războiul și de a obține câștiguri teritoriale”.

Cu premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, Zelenski a discutat despre „nivelul extrem de ridicat al activității diplomatice din ultimele zile” și a remarcat că „nu a existat nicio schimbare în poziția Rusiei”, care „continuă să refuze oprirea uciderilor” și promovează ideea „schimbului” de teritorii ucrainene „fără a garanta altceva decât poziții mai avantajoase pentru Rusia pentru a relua războiul”.

În dialogul cu premierul Estoniei, Kristen Michal, președintele ucrainean a mulțumit pentru sprijin și a subliniat că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată Europa”. Discuțiile au vizat și negocierile privind aderarea Ucrainei la UE, iar Zelenski a salutat „poziția de principiu” a Estoniei privind condiții echitabile pentru Ucraina și Republica Moldova.

În convorbirea cu premierul Regatului Unit, Keir Starmer, cei doi lideri au împărtășit „o viziune comună asupra unei păci durabile” și au evaluat în același mod „pericolul reprezentat de planul Rusiei de a reduce procesul de pace la discutarea imposibilului”. Zelenski a subliniat „determinarea Regatului Unit, a Statelor Unite și a tuturor partenerilor de a pune capăt războiului” și a convenit cu Starmer pași clari și coordonare maximă în acțiuni.

Convorbirile cu aliații europeni au avut loc în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican. Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.