Zelenski și premierul suedez au deschis calea unui acord pentru 150 avioane de luptă Gripen pentru Ucraina, în cel mai mare contract militar din istoria Suediei

Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție care ar putea duce la furnizarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, producătorul avionului de luptă JAS 39 Gripen, al aeronavei de supraveghere GlobalEye, al sistemelor de rachete, armelor antitanc și altor echipamente militare.

Kristersson a declarat într-o conferință de presă că cele două țări au semnat un acord de cooperare pe termen lung privind apărarea aeriană. Cooperarea include posibilitatea exportului a 100–150 de noi avioane de luptă Gripen E, ceea ce ar reprezenta, de departe, cea mai mare comandă de export de aeronave din istoria Suediei, relatează Reuters.

„Înțelegem pe deplin că drumul este lung înaintea noastră. Dar, începând de astăzi, ne angajăm să explorăm toate posibilitățile pentru a oferi Ucrainei, în viitor, un număr mare de avioane Gripen”, a spus Kristersson, având în fundal un avion Gripen în culorile Suediei.

Posibilitatea de a furniza avioane Gripen Ucrainei a fost luată în considerare în ultimii doi ani, dar a fost suspendată pentru a permite Kievului să se concentreze pe introducerea avioanelor F-16 de fabricație americană, pe care a început să le desfășoare în august anul trecut.

„Am început procesul de obținere a avioanelor Gripen pentru Ucraina și ne așteptăm ca viitorul contract să ne permită achiziționarea a cel puțin 100 de astfel de aparate”, a declarat Zelenski, vorbind prin intermediul unui traducător.

Piloți ucraineni au fost deja în Suedia pentru a testa avionul Gripen și pentru a facilita eventualul proces de export al acestor aparate, considerate o opțiune robustă și relativ accesibilă comparativ cu aeronave precum F-35 american.

Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen anul viitor. „Pentru armata noastră, Gripen reprezintă o prioritate. Este vorba de bani, de manevrabilitate”, a declarat el în cadrul conferinței de presă.

Kristersson a spus că, deocamdată, nu a fost luată nicio decizie finală, dar a estimat că producția și livrarea primelor avioane noi ar putea dura aproximativ trei ani. Nu a fost luată o decizie privind livrarea unor modele Gripen mai vechi într-un termen mai scurt, deși această opțiune nu este exclusă, a adăugat el.

Taking Gripen for a test drive together pic.twitter.com/HjlGDOrujs — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025

Finanțarea achiziției ar putea proveni din activele rusești înghețate în țările occidentale și din contribuțiile statelor aliate din „coaliția celor dispuși”, dar mai este nevoie de o muncă substanțială înainte de semnarea unui acord final, a precizat Kristersson.

Avionul Gripen se află în serviciu din 1996, iar compania Saab a produs până acum aproximativ 280 de unități. Acțiunile companiei au crescut cu 3,3% după anunțul acestei intenții de colaborare cu Ucraina.

Suedia a comandat 60 de aparate din cel mai nou model, Gripen E, iar Saab își extinde capacitatea de producție la Linköping, vizând o producție anuală de 20–30 de avioane în următorii ani. Compania produce, de asemenea, avioane Gripen și în Brazilia.

Înainte de a ajunge la Linköping, Zelenski a făcut o oprire scurtă la Oslo, unde guvernul norvegian a anunțat o nouă donație de 1,5 miliarde de coroane norvegiene (aproximativ 149,4 milioane de dolari) pentru Ucraina, destinată achiziționării de gaze naturale, pentru asigurarea electricității și încălzirii.