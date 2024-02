Zelenski și Scholz au semnat, la Berlin, un acord bilateral de securitate pe 10 ani: Un “pas istoric” prin care Germania va ajuta Ucraina să se apere și să descurajeze viitoare agresiuni

Corespondență din München

Ministrul german al finanțelor, Christian Lindner, a apreciat vineri drept “suficientă” decizia Germaniei de a aloca 2% din PIB pentru apărare având în vedere dimensiunea economiei germane și a cerut ca alocările militare ale Rusiei să nu mai fie comparate cu cele al Berlinului, ci cu cele ale Uniunii Europene și NATO.

“Considerând mărimea economiei germane, 2% pentru apărare este suficient. Trebuie să luăm o decizie pentru următorii ani, dar a menţine 2% este deja o provocare”, a declarat Lindner într-o dezbatere înaintea deschiderii oficiale a Conferinţei pentru Securitate de la München, eveniment intitulat “Currency of Change: World Politics on a Budget”

Rugat de un jurnalist ucrainean să comenteze faptul că Rusia a cheltuit mai mult de 7% din PIB pentru război, ministrul german a răspuns: “Lucrăm împreună ca europeni pentru a sprijini Ucraina și pentru a ne asigura interesele”.

“Nu ar trebui să comparați Rusia cu Germania, ci cu NATO și UE”, a spus el.

