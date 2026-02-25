Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, la o zi după marcarea a patru ani de la declanșarea de către Rusiei a invaziei sale militare asupra Ucrainei și înainte ca negociatorii ucraineni, americani și ruși să se întrunească, joi, la Geneva.

La discuția telefonică au luat parte și emisarii speciali ai președintelui Trump, respectiv Steve Witkoff și Jared Kushner, a punctat liderul ucrainean, precizând că echipele Kievului și Washington-ului lucrează intens și se implică activ în negocieri și în eforturile de a pune capăt războiului.

Liderul ucrainean a subliniat și importanța sprijinului american în domeniul apărării, referindu-se la inițiativa de achiziții de armament de la SUA de către aliații NATO pentru a fi livrate Ucrainei.

I just spoke with @POTUS Donald Trump. Envoys of President Trump – Steve Witkoff and Jared Kushner were also on the call. Our teams work intensively and I thanked them for all their work and for their active involvement in the negotiations and the efforts to end the war. We also… pic.twitter.com/OrEScsVf3I — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2026

„Apreciem, de asemenea, în mod deosebit inițiativa PURL. Această iarnă a fost cea mai dificilă pentru Ucraina, însă rachetele pentru sistemele de apărare antiaeriană pe care le achiziționăm din SUA ne ajută să depășim toate aceste provocări și să protejăm vieți”, a arătat el.

Potrivit președintelui ucrainean, discuția a vizat și pașii următori ai procesului de negociere.

„Am discutat chestiunile pe care reprezentanții noștri le vor aborda mâine la Geneva, în cadrul reuniunii bilaterale, precum și pregătirile pentru următoarea întâlnire a echipelor complete de negociere, într-un format trilateral, la începutul lunii martie. Ne așteptăm ca această reuniune să creeze oportunitatea de a ridica discuțiile la nivel de lideri”, a precizat Zelenski.

El a adăugat că președintele american „susține această succesiune de pași” și a subliniat că „aceasta este singura modalitate de a soluționa toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt, în cele din urmă, războiului”.