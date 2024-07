Zelenski și Trump au discutat telefonic despre sprijinul bipartizan al SUA pentru Ucraina. Cei doi au convenit să se întâlnească personal

Președintele Volodimir Zelenski și Donald Trump, fost președinte al SUA și candidat Republican la președinție, au avut pe 19 iulie prima convorbire telefonică după cinci ani, relatează BBC și Politico.

Președintele Zelenski a anunțat pe Twitter că cei doi au discutat despre „importanța vitală a sprijinului bipartizan și bicameral” al Statelor Unite pentru Ucraina. Liderul ucrainean a mai precizat că cei doi au convenit asupra unei viitoare întâlniri „personale” pentru a discuta despre pacea cu Rusia.

„Ucraina va fi întotdeauna recunoscătoare Statelor Unite pentru ajutorul acordat în consolidarea capacității noastre de a rezista terorii rusești”, a declarat Zelenski. „Atacurile rusești asupra orașelor și satelor noastre continuă în fiecare zi. Am convenit cu președintele Trump să discutăm la o întâlnire personală ce pași pot face pacea echitabilă și cu adevărat durabilă.”

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future.

I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024