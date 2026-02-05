INTERNAȚIONAL
Zelenski și Tusk au semnat, la Kiev, o scrisoare de intenție privind producție comună Ucraina-Polonia în materie de apărare. Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze
Ucraina este pregătită să își schimbe dronele pentru rachete de apărare antiaeriană și avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu premierul Poloniei, Donald Tusk, informează TVP World.
Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre dezvoltarea interconectării rețelelor electrice dintre Polonia și Ucraina, al cărei sistem energetic a fost grav afectat în ultimele luni de loviturile aeriene rusești.
Tusk a sosit joi la Kiev într-o vizită care are loc într-un moment critic, în condițiile în care Ucraina continuă să facă față unei ierni aspre, după ce atacuri rusești repetate au lăsat mii de oameni fără încălzire și electricitate.
Vorbind la conferința de presă comună cu Tusk, după discuțiile de joi, Zelenski a declarat că Rusia nu trebuie recompensată pentru declanșarea războiului. „Rusia nu ar trebui să primească nicio recompensă pentru agresiunea sa, astfel încât să nu mai dorească să o reia împotriva Ucrainei sau a altor țări”, a spus el.
La rândul său, premierul polonez a anunțat că Polonia pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 200 de milioane de zloți (47,43 milioane de euro), constând în principal în echipamente blindate. El a adăugat că Polonia ar putea furniza avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, însă Zelenski a indicat că, în prezent, Kievul acordă prioritate altor capacități de apărare antiaeriană.
Tusk a spus că va discuta subiectul cu oficialii polonezi și îl va informa pe Zelenski luni.
Potrivit unui comunicat al președinției ucrainene, o parte substanțială a discuțiilor a fost dedicată programelor comune de apărare. Cei doi lideri au vorbit despre continuarea participării Poloniei la inițiativa PURL, despre participarea deplină a Ucrainei la instrumentul SAFE, precum și despre producția comună.
Volodimir Zelenski și Donald Tusk au semnat o scrisoare de intenție privind producția comună de materiale de apărare în Polonia și Ucraina. Aceste acorduri vor asigura dezvoltarea infrastructurii digitale, a roboticii și a sistemelor fără pilot.
„Sprijinind Ucraina în rezistența sa eroică împotriva agresiunii lipsite de sens a Rusiei, sprijinim tot ceea ce este bun, drept și corect în lume. Există oameni, printre care și polonezi, guvernul meu, care înțeleg foarte bine că a fi de partea Ucrainei în acest război înseamnă a fi de partea binelui și a adevărului”, a afirmat Tusk, alături de președintele ucrainean.
În ultimii ani, Ucraina a devenit un lider global în inovarea dronelor de luptă, producând milioane de sisteme fără pilot și integrându-le la aproape toate nivelurile operațiunilor militare.
Zelenski a declarat luna trecută că unitățile ucrainene de drone au lovit peste 800.000 de ținte rusești în 2025, adăugând că majoritatea dronelor utilizate de Ucraina sunt acum produse pe plan intern. Kievul s-a oferit în mod repetat să împărtășească expertiza sa în domeniul dronelor și know-how-ul operațional cu aliații europeni, în schimbul sistemelor de apărare antiaeriană și al altor echipamente militare critice, în încercarea de a-și consolida protecția împotriva atacurilor continue cu rachete ale Rusiei.
Tusk îi cere ambasadorului SUA la Varșovia să nu le mai “țină lecții” polonezilor: Aliații trebuie să se respecte. Așa înțelegem noi parteneriatul
Prim-ministrul Poloniei Donald Tusk l-a criticat joi seară pe ambasadorul SUA la Varșovia Tom Rose că „ține lecții” în loc să le arate polonezilor respect, pe fondul unei dispute online privind o susținere a președintelui american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace.
Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce ambasadorul Tom Rose l-a atacat dur pe președintele Seim-ului (camera inferioară a Parlamentului polonez) pentru că l-ar fi „insultat” pe Donald Trump.
Czarzasty a condamnat declarațiile președintelui SUA potrivit cărora aliații NATO ar fi nesiguri și a spus că nu va susține un demers diplomatic pentru ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace. De asemenea, el a descris propunerea președintelui american privind un „Consiliu al Păcii” drept „iluzorie”.
Czarzasty este deputat din partea unui partid în guvernul de coaliție condus de Tusk, care s-a arătat neliniștit de recentele atacuri ale administrației Trump la adresa Europei.
„Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte, nu să-și țină lecții unii altora”, a scris Tusk, pe platforma X. „Cel puțin așa înțelegem noi, aici, în Polonia, parteneriatul”, a adăugat el.
Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.
Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo.
— Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)
România a participat, în calitate de Partener Strategic al Statelor Unite ale Americii și membru cheie al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor rare, organizată la Washington, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Evenimentul organizat la la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, în contextul eforturilor internaționale de consolidare a securității economice și a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse critice, a reunit reprezentanți ai administrației SUA, ai Uniunii Europene și ai zeci de state partenere.
Potrivit autorităților române, reuniunea ministerială și discuțiile pregătitoare au avut ca obiectiv întărirea lanțurilor de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare, dezvoltarea unor parteneriate globale și protejarea industriilor și locurilor de muncă pe termen lung. În contextul în care industriile de apărare, tehnologie și energie din România sunt tot mai dependente de accesul la resurse din lanțul global de aprovizionare, participarea la astfel de negocieri internaționale este considerată esențială.
România s-a aliniat evaluării Statelor Unite privind riscurile asociate dependențelor din lanțurile de aprovizionare și a susținut ideea constituirii unei coaliții globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice și a perturbărilor comerciale. Autoritățile române au subliniat importanța întăririi lanțurilor de aprovizionare transatlantice, prin utilizarea instrumentelor de piață și a politicilor publice comune.
Citiți și “Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”
În cadrul reuniunii, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a făcut parte din nucleul de cinci miniștri europeni participanți, a evidențiat legătura tot mai strânsă dintre planurile economice și cele de securitate, în actualul context geopolitic, pledând pentru consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în domeniul investițiilor, procesării și al instrumentelor comune de piață.
„Cu toții am avut parte de un semnal de alarmă privind dependențele din lanțurile de aprovizionare, însă invitația Statelor Unite a accelerat acțiunile în vederea reducerii riscurilor. România este un susținător ferm al relațiilor transatlantice. Avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare este parcursul corect. Vom valorifica parteneriatele noastre solide pentru a construi în continuare prosperitate și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Predictibilitatea pentru industriile noastre și practicile sigure și sustenabile devin posibile doar dacă cei care aplică practici de dumping al prețurilor se confruntă cu un răspuns coordonat. Avem mai bine de 120 de ani de colaborare cu Statele Unite pentru a investi împreună pentru a valorifica resurselor naturale în cadrul economiilor noastre, începând cu sectorul energetic și dezvoltarea în continuare a oportunităților bilaterale, precum și în formatul UE – SUA. Recunoscută ca o țară bogată în resurse, care găzduiește unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, cu proiecte-cheie în domeniul magneziului, grafitului și al resurselor pentru magneți, avem o strategie națională orientată spre creșterea investițiilor și procesarea materiilor prime în produse finite. PIB-ul nostru a crescut deja de zece ori într-o singură generație, însă suntem conștienți că orice creștere viitoare a industriilor noastre-cheie (industria auto, energie, tehnologie, apărare, electrocasnice) depinde de integrarea României în lanțuri de aprovizionare reziliente. Suntem pregătiți să le construim rapid”, a menționat ministrul Țoiu în declarația sa.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
Rolul României în lanțul european de aprovizionare cu minerale rare este evidențiat și într-o evaluare a Organizației pentru Comerț Internațional a Statelor Unite ale Americii, care arată că țara se profilează ca un actor strategic în acest domeniu.
„România se conturează ca un actor strategic în lanțul de aprovizionare al Europei cu minerale rare. Impulsionată de eforturile la nivelul întregii Uniuni Europene de reducere a dependenței de surse externe, țara a făcut pași îndrăzneți pentru relansarea unor operațiuni miniere-cheie și pentru extinderea activităților de explorare. Guvernul României, în colaborare cu UE, a prioritizat investițiile strategice și mecanismele de licențiere”, se arată în document.
În următoarele 30 de zile, o formă finală a Memorandumului de Înțelegere, negociată de Comisia Europeană și Departamentul de Stat al SUA, urmează să stabilească politici și mecanisme comerciale coordonate, în contextul implementării Actului european privind materiile prime rare. Autoritățile române au transmis că țara este pregătită să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare și de înaltă tehnologie, inclusiv în domeniile magneților, bateriilor, stocării energiei, aerospațial și tranziției către energie verde, precum și în reciclare și eficiența utilizării resurselor.
Mineralele rare și pământurile rare sunt considerate esențiale pentru tehnologiile avansate și vor căpăta o importanță și mai mare pe măsură ce inteligența artificială, robotica și dispozitivele autonome transformă economiile globale.
România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit miniștri și reprezentanți din 54 de țări, Comisia Europeană și un grup de bază format din cinci miniștri de externe ai UE: România, Italia, Polonia, Țările de Jos și Lituania.
Forumul la nivel înalt UE-OCDE a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru situații neprevăzute, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial
Săptămâna aceasta, OCDE și Comisia Europeană au lansat Forumul la nivel înalt UE-OCDE, în marja Summitului guvernelor mondiale de la Dubai. Concentrat pe tema „Comerț rezistent la șocuri: conectivitate sigură pentru reziliență economică”, prima ediție a Forumului a marcat începutul unei noi serii de discuții la nivel înalt privind îmbunătățirea rezilienței societăților și economiilor, se arată într-un comunicat de presă.
Acest forum la nivel înalt a fost primul dintr-o serie de forumuri organizate anual sub egida Summitului Guvernelor Mondiale, în parteneriat cu Summitul Guvernelor Mondiale (WGS), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisia Europeană.
Seria se concentrează pe reziliența societăților și economiilor în fața calamităților naturale și provocate de om, primele discuții din 2026 fiind axate pe asigurarea conectivității în serviciul comerțului rezistent la șocuri.
De asemenea, Forumul a explorat modul în care guvernele și industriile se pot pregăti pentru neprevăzut, pot crește reziliența și pot menține fluxul economic mondial.
Potrivit sursei citate, guvernele, în parteneriat cu sectorul privat, pot promova cadre de politici, standarde comune și inițiative coordonate pentru a proteja și accelera fluxurile economice globale.
Această abordare asigură menținerea conectivității, transparenței și adaptabilității rețelelor comerciale globale, indiferent de contextul politic, de întreruperile în aprovizionare sau de impactul schimbărilor climatice. Flexibilitatea și diversificarea industriilor și a lanțurilor de aprovizionare vor fi esențiale în acest efort.
