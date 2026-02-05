Zelenski și Tusk au semnat, la Kiev, o scrisoare de intenție privind producție comună Ucraina-Polonia în materie de apărare. Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze

Ucraina este pregătită să își schimbe dronele pentru rachete de apărare antiaeriană și avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu premierul Poloniei, Donald Tusk, informează TVP World.

Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre dezvoltarea interconectării rețelelor electrice dintre Polonia și Ucraina, al cărei sistem energetic a fost grav afectat în ultimele luni de loviturile aeriene rusești.

Tusk a sosit joi la Kiev într-o vizită care are loc într-un moment critic, în condițiile în care Ucraina continuă să facă față unei ierni aspre, după ce atacuri rusești repetate au lăsat mii de oameni fără încălzire și electricitate.

Vorbind la conferința de presă comună cu Tusk, după discuțiile de joi, Zelenski a declarat că Rusia nu trebuie recompensată pentru declanșarea războiului. „Rusia nu ar trebui să primească nicio recompensă pentru agresiunea sa, astfel încât să nu mai dorească să o reia împotriva Ucrainei sau a altor țări”, a spus el.

La rândul său, premierul polonez a anunțat că Polonia pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 200 de milioane de zloți (47,43 milioane de euro), constând în principal în echipamente blindate. El a adăugat că Polonia ar putea furniza avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, însă Zelenski a indicat că, în prezent, Kievul acordă prioritate altor capacități de apărare antiaeriană.

Tusk a spus că va discuta subiectul cu oficialii polonezi și îl va informa pe Zelenski luni.

Potrivit unui comunicat al președinției ucrainene, o parte substanțială a discuțiilor a fost dedicată programelor comune de apărare. Cei doi lideri au vorbit despre continuarea participării Poloniei la inițiativa PURL, despre participarea deplină a Ucrainei la instrumentul SAFE, precum și despre producția comună.

Volodimir Zelenski și Donald Tusk au semnat o scrisoare de intenție privind producția comună de materiale de apărare în Polonia și Ucraina. Aceste acorduri vor asigura dezvoltarea infrastructurii digitale, a roboticii și a sistemelor fără pilot.

„Sprijinind Ucraina în rezistența sa eroică împotriva agresiunii lipsite de sens a Rusiei, sprijinim tot ceea ce este bun, drept și corect în lume. Există oameni, printre care și polonezi, guvernul meu, care înțeleg foarte bine că a fi de partea Ucrainei în acest război înseamnă a fi de partea binelui și a adevărului”, a afirmat Tusk, alături de președintele ucrainean.

În ultimii ani, Ucraina a devenit un lider global în inovarea dronelor de luptă, producând milioane de sisteme fără pilot și integrându-le la aproape toate nivelurile operațiunilor militare.

Zelenski a declarat luna trecută că unitățile ucrainene de drone au lovit peste 800.000 de ținte rusești în 2025, adăugând că majoritatea dronelor utilizate de Ucraina sunt acum produse pe plan intern. Kievul s-a oferit în mod repetat să împărtășească expertiza sa în domeniul dronelor și know-how-ul operațional cu aliații europeni, în schimbul sistemelor de apărare antiaeriană și al altor echipamente militare critice, în încercarea de a-și consolida protecția împotriva atacurilor continue cu rachete ale Rusiei.